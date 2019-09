Ak sa Svetová obchodná organizácia nebude správať rozumne, USA z nej vystúpia, pohrozil Trump

WASHINGTON 31. augusta (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump pohrozil, že jeho krajina odíde zo Svetovej obchodnej organizácie (WTO), pričom vyhlásil, že táto organizácia s USA zaobchádza nečestne.

Pravidlá pre globálny obchod

Informuje o tom portál bbc.com, ktorý cituje Trumpov rozhovor pre Bloomberg News. "Ak sa nebudú správať rozumne, vystúpim z WTO," povedal americký prezident.



WTO vznikla preto, aby stanovovala pravidlá pre globálny obchod a riešila spory medzi krajinami. Trump tvrdí, že organizácia príliš často rozhoduje v neprospech USA, hoci pripustil, že krajina v niektorých sporoch v poslednom období uspela.

Obchodné spory na viacerých frontoch

Niektoré analýzy ukazujú, že USA uspeli s približne 90 percentami svojich sťažností a WTO v zhruba 90 percentách prípadov rozhodla v neprospech USA, ak niekto iný podal sťažnosť voči ním, konštatuje bbc.com.



V posledným mesiacoch sú USA v obchodných sporoch na viacerých frontoch. Najviac pozornosti priťahuje spor s Čínou. Podľa správy agentúry Bloomberg, ktorá citovala viaceré zdroje, už na budúci týždeň by USA mohli uvaliť tretiu sériu ciel voči Číne, a to na tovary v hodnote 200 mld. USD. Na otázku, či to môže potvrdiť, Trump v rozhovore pre Bloomberg povedal, že táto informácia "nie je úplne nesprávna".

