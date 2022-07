Ak nepotečie plyn z Ukrajiny, Slovensko a Maďarsko si vzájomne pomôžu

29.11.2019 (Webnoviny.sk) - Slovensko a Maďarsko sa dohodli na vzájomnej pomoci v prípade, že v budúcnosti budú zastavené dodávky plynu z Ukrajiny. Informoval o tom minister hospodárstva SR Peter Žiga a minister zahraničných vecí a obchodu Maďarskej republiky Péter Szijjártó v pondelok po vzájomnom rokovaní v kompresorovej stanici vo Veľkých Zlievcoch v okrese Veľký Krtíš.

Podľa ministra hospodárstva je dosť možné, že koncom tohto roka expiruje kontrakt o tranzite plynu medzi Ruskou federáciou (RF) a Ukrajinou, pretože rokovania medzi RF, Ukrajinou a Európskou úniou nepriniesli očakávané výsledky.

Maďarsko splní tri úlohy

„Preto sme sa stretli spolu aj so zástupcami jednotlivých spoločností, ktorí sa zaoberajú dodávkami, tranzitom a distribúciou plynu, aby sme si dohodli spoluprácu aj po 1. januári v prípade, že bude treba riešiť krízové situácie,“ uviedol Žiga s tým, že pre tento slovensko-maďarský interkonektor bude v priebehu dvoch až troch mesiacov pripravené podpísanie memoranda o porozumení.

Podľa Szijjártóoa musí Maďarsko splniť tri úlohy a potom bude pripravené na to, že cez Ukrajinu už nebude prichádzať plyn do Strednej Európy. Prvou je vyriešenie zásobovania Južnej Európy ukončením infraštruktúry v rámci Maďarska od západu a od severu.

„Ďalšia domáca úloha pre nás je to, že musíme realizovať rozvoj kapacity na Srbsko-Maďarskej hranici, čo už prebieha a vo vhodnom čase to aj ukončíme. A tretia vec je, aby sme so slovenskými priateľmi boli pripravení na to, keď sa skončí zásobovanie z Ukrajiny, aby sme boli schopní vzájomne prepraviť väčšie množstvo plynu,“ dodal s tým, že na tom partneri začali práce a od začiatku budúceho roka maďarsko-slovenský interkonektor bude schopný prepravovať 7 mld. metrov kubických ročne obidvomi smermi.

Tlak na Európsku komisiu

Nová kapacita potrubia bude postačovať na zásobovanie Slovenska, alebo Maďarska na obdobie pol roka.





„Ak bude potreba a bude mať Maďarsko zakontrahovaný plyn na západ od našej krajiny, tak ho reverzným tokom vieme prepraviť do ich plynárenskej sústavy. Naopak, ak bude mať Maďarsko nadbytok plynu a my ho budeme potrebovať, tak tento plyn vieme dostať do našej sústavy,“ objasnil minister hospodárstva a dodal, že ak od januára nepôjde plyn z Ukrajiny, budeme musieť spojiť sily a vyvíjať tlak na Európsku komisiu, aby rokovala s Ruskou Federáciou a Ukrajinou.





Slovenská spotreba sa pohybuje do 5 mld. metrov kubických metrov plynu ročne a v Maďarsku je to dvojnásobok.

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

