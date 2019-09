Ak nepôjdeme do Marakéša, budem musieť odstúpiť z postu ministra, tvrdí Lajčák

BRATISLAVA 24. novembra (WebNoviny.sk) - Navrhujem ísť do Marakéša. Ak tam parlament zakáže ísť, musel by som reagovať odchodom z postu ministra zahraničných vecí. Povedal to v relácii RTVS Sobotné dialógy šéf diplomacie Miroslav Lajčák s tým, že nie je pravda, že ak pôjdeme do Marakéša, tak sa tým priamo prihlásime k paktu o migrácii a vyjadríme s ním súhlas.

Neobsahuje žiadne nariadenia

Valné zhromaždenie OSN schválilo 13. júla 2018 záverečný text globálnej dohody o migrácii Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Text dokumentu nie je právne záväzný a jednotlivé krajiny svoje stanovisko vyjadria na medzivládnej konferencii 10. – 11. decembra 2018 v Marakéši v Maroku. Cieľom dohody je podpora bezpečnej, riadenej a legálnej migrácie a zníženie počtu prípadov pašovania ľudí a obchodovania s ľuďmi.

„Dokument hovorí o riadenej, bezpečnej a legálnej migrácií. Neobsahuje žiadne nariadenia, ktoré máme dodržiavať. My si povieme, čo chceme dodržiavať. Dokument prihliada na potreby vlád, komunít aj migrantov. Nie je právne záväzný,“ povedal Lajčák a dodal, že globálny rámec sa nedotkne suverenity štátov, sú totiž potvrdené v dokumente.

Vymknúť spod kontroly

Podľa podpredsedu Výboru NR SR pre európske záležitosti a člena Zahraničného výboru NR SR Martina Klus zo strany Sloboda a Solidarita (SaS) je dokument záväzný minimálne morálne. „Načo sa vôbec prihlásiť k niečomu, čo nie je právne záväzné? Už dnes si vyberáme, koho pustíme do krajiny. Môže sa to však vymknúť spod kontroly. Upozorňujem na to, že niektorí si to môžu vysvetliť po svojom a dovalí sa k nám množstvo ľudí,“ povedal opozičný poslanec.

Lajčák a Klus sa zhodli, že migrácia je globálny problém a treba ho riešiť. „Slovensko to nevyrieši samotné. OSN je to najlepšie, čo máme. Môžeme ho kritizovať, ale čo by sme bez neho robili? Toto je vôbec prvý pokus o riešenie migrácie,“ uviedol v relácii minister zahraničia.

Slovensko sa rozhodne

„Ambíciou dokumentu je podeliť sa o skúsenosti. Debata o migrácii bude pokračovať, ale NR SR chce Slovensko z tejto debaty vylúčiť. Má zmysel byť v Marákeši, lebo sa tam bude diskutovať o migrácii a môže tam odznieť aj hlas Slovenská. Ak sa tak stane, vymedzíme si, že Slovensko je plne suverénne, že dokument považujeme za návrh a my si zvolíme, čo z neho budeme implementovať. Ak tam vystúpime, budú sa na to odvolávať generácie slovenských diplomatov,“ povedal Lajčák.

Zahraničný výbor NR SR v stredu prijal uznesenie, podľa ktorého by Slovensko kompakt malo odmietnuť. Proti kompaktu je hlavne koaličná SNS, ale aj opozičné SaS a Sme rodina. O kompakte sa rokovalo počas toho, ako Lajčák predsedal Valnému zhromaždeniu OSN. Minister Lajčák navrhol, aby Slovensko išlo jasne prezentovať svoje výhrady k paktu do marockého Marakéša, aby sa tak dostali do záverov konferencie.

Viaceré krajiny odstúpili

Ani s týmto návrhom však výbor nesúhlasil a stotožnil sa s návrhom predsedu SNS Andreja Danka, ktorý chce, aby Slovensko vyjadrilo svoj nesúhlas s migračným paktom neúčasťou na marakéšskej konferencii. Lajčák je presvedčený, že neúčasť Slovenska poškodí jeho diplomatickú kredibilitu. On sám sa však zachová tak, ako rozhodne vláda.

Dokument o migrácii schválilo 192 z 193 členských krajín OSN. Z rokovania o dohode v minulom roku odstúpili USA, pretože podľa nich je pakt nezlučiteľný s migračnou politikou Washingtonu. Medzi ďalšími krajinami, ktoré oznámili odstúpenie od dohody, je napríklad Maďarsko, Česká republika, Rakúsko a ďalšie.

