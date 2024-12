Ak nemusíte, do zahraničia radšej necestujte. Ministerstvo varuje pred zhoršenou možnosťou návratu

10.7.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí naďalej odporúča ľuďom necestovať do zahraničia. Ako informuje slovenský rezort diplomacie v tlačovej správe, v prípade vycestovania sa ľudia vystavujú riziku obmedzenia možností návratu a ďalším komplikáciám pri cestovaní.

Občanov preto vyzýva, aby zvážili osobné rozhodnutie cestovať mimo územia Slovenska. Do pozornosti zároveň dáva pravidelne aktualizovaný zoznam obmedzení na hraniciach a podmienok vstupu do krajín sveta, ktorý je dostupný na webe ministerstva.

Nový cestovný semafor

Od piatka 9. júla platí nový cestovný semafor, ktorý reaguje na riziko šírenia nákazy delta variantu ochorenia COVID-19. Ten poskytuje možnosť vstupu na Slovensko bez absolvovania povinnej karantény plne zaočkovaným osobám.

Za tie sa považujú ľudia, ktorí sú najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po podaní druhej dávky dvojdávkovej vakcíny, najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po podaní jednodávkovej vakcíny a najmenej 14 dní od podania vakcíny, ak bola zaočkovaná osoba v čase očkovania menej ako 180 dní po prekonaní ochorenia COVID-19. Prechodne, do 9. augusta sú za plne zaočkované osoby považovaní aj ľudia okamžite po zaočkovaní prvou dávkou vakcíny.

Ministerstvo odporúča registrovať sa

Okrem digitálneho COVID preukazu Európskej únie alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku je možné preukazovať sa aj potvrdeniami z iných krajín. Potvrdenie musí byť v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

Pri prílete z krajín, ktoré nie sú uvedené v prílohe aktuálnej vyhlášky, sú osoby nad 12 rokov povinné sa pri prílete preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín. To platí to aj pre zaočkované osoby. Zoznam krajín je uvedený na stránke MZV SR alebo stránke korona.gov.sk

Rezort zároveň odporúča slovenským občanom, aby pri cestovaní do zahraničia využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na jeho webovej stránke alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka, ktorá je dostupná pre operačné systémy Android aj iOS.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu