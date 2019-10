Ak letíte na dovolenku, obrnte sa trpezlivosťou

11.7.2019 (Webnoviny.sk) - Tohtoročnú dovolenkovú sezónu poznačí uzemnenie boeingov typu 737 MAX. Cestujúci sa tak môžu stretnúť so zmenami termínov odchodu na dovolenku či zmenami trás.

Zmenené časy alebo zrušené lety, taká je momentálna situácia na slovenských letiskách. Cestovné kancelárie viac krát menia dovolenkárom niektoré termíny odchodu ako aj samotné trasy. Pokojne sa môže stať, že ak odlietate z Bratislavy, poletíte najprv do Košíc. Tam pristúpia ďalší cestujúci a až potom letíte do spoločnej destinácie.

Je to z dôvodu uzemnenia všetkých Boingov 737 MAX pre dve nehody práve tohto typu lietadla v pomerne krátkom čase. Jedno lietadlo sa zrútilo v Indonézií a druhé aj so Slovákmi na palube v Etiópii. Momentálne nie je jasné kedy a či vôbec boeingy opäť vzlietnu. Zmeny v softvére musí najprv schváliť Federálny letecký úrad.

Letecké spoločnosti ich tak musia nahrádzať inými typmi lietadiel a hľadať spôsoby ako dovolenkárov dostať do ich letoviska. Keďže došlo k zrušeniu niekoľkých letov, cestovné kancelárie očakávajú, že sa zníži ponuka „Last minute“ dovoleniek.

Letenky môžu zdražieť

„Problém uzemnenia boingov je známi od marca. Takže „teoreticky“ bolo dostatok času, je to veľmi individuálne takže sa nedá všeobecne odpovedať,“ uviedla Jana Vavrinská generálna sekretárka Slovenskej asociácie cestovných kancelárií, či sa dalo predísť nepríjemnostiam okolo zmien súvisiacich s odchodmi na dovolenky.

Taktiež informovala, že niektoré dovolenkové ciele sa zúžili a pripustila, že ceny leteniek môžu mierne zdražieť. „Zrušili sa napr. 10/11 dňovky a lieta sa iba 8 dňové pobyty, ale všeobecne si myslíme, že sa CK podarilo dopravu zabezpečiť vo veľkom rozsahu,“ uviedla Vavrinská.

Ak klient nesúhlasí so zmenou termínu, nemusí podpísať novú zmluvu a cestovná kancelária je povinná mu vrátiť peňažné prostriedky za neuskutočnenú dovolenku.

Momentálna situácia na bratislavskom letisku

Lietadlá typu Boeing 737 Max mali vo svojej flotile len dve letecké spoločnosti prevádzkujúce pravidelné lety z Bratislavy. Ide o dopravcov Smartwings, ktorý zabezpečuje pravidelné lety len počas letnej sezóny, teda od júna do septembra a mimo sezóny charterové lety do Ománu a dopravca flydubai, zabezpečujúci pravidelné lety do Dubaja.





Keďže Flydubai na tieto lety využíval najmä boingy 737 – 800, čím sa vyhli nepríjemnostiam. Práve lietadlá typu Boeing 737-800 či Airbusy sú najčastejšími typmi lietadiel vo flotilách dopravcov zabezpečujúcich priame lety z Letiska M. R. Štefánika, informovala hovorkyňa.





„Dopravca Smartwings zredukoval naplánované letné pravidelné i charterové linky či frekvencie liniek, avšak v pravidelnej doprave plánuje vykonať i tak viac letov ako vlani, keďže otvoril novú pravidelnú linku do Antalye s frekvenciou až 14 x týždenne . Svoje lety vykonáva lietadlami typu Boeing 737-800 či inými typmi lietadiel“, uviedla pre nasadoprava.sk Veronika Ševčíková hovorkyňa bratislavského letiska.

Chartre zabezpečuje viac dopravcov





Aj napriek tomu, že tento rok pribudlo 7 chartrových dopravcov, problémy s nedostatkom lietadiel sa aj tak prejavili. „Redukciu niektorých letov Smartwings tak nahradili iní charteroví dopravcovia podľa objednávok cestovných kancelárií,“ uviedla hovorkyňa letiska.





Charterové lety v tomto roku poskytujú už tradične dopravcovia Aegean Airlines, Air Arabia Maroc, Albawings, Almasria Universal Airlines, AMC Airlines, Astra Airlines, AtlasGlobal Airlines, Bulgaria Air, Bulgarian Air Charter, Corendon Airlines, Ellinair, FlyEgypt, Freebird Airlines, Montenegro Airlines, Nouvelair Tunisie, Onur Air, Orange2fly, Tailwind Airlines, Tunisair či Turkish Airlines.





7 tipov, ako si zbytočne nepredražiť dovolenku a mať financie pod kontrolou:









Ubytovanie a letenky zaplaťte radšej kartou, nie prevodom na účet. Sharing is caring, určite si však pozrite hodnotenia a recenzie o ubytovaní Uprednostnite radšej platbu kartou, mobilom alebo hodinkami pred hotovosťou. Ak budete pri platbe kartou u obchodníka vyzvaní na voľbu nákupu s konverziou alebo bez nej, vyberte možnosť bez konverzie (t. j. v lokálnej mene). Pokiaľ si potrebujete vybrať z bankomatu, zvoľte tiež výber bez konverzie. Presvedčte sa, že ide naozaj o bankomat patriaci banke a nie súkromnej spoločnosti. Nezabudnite sa poistiť.





Poistenie nás vyjde pár eur a možno si ho založiť vo väčšine prípadov aj online.





Ako si zbytočne nepredražiť dovolenku? Tu je 7 tipov, na ktoré sa oplatí myslieť pri cestovaní do zahraničia







Ako bezpečne používať internet na dovolenke



Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !