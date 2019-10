Ak Drucker vezme k sebe správnych ľudí, podľa analytika môže byť vo voľbách úspešný

2.7.2019 (Webnoviny.sk) - Prípadná nová politická strana exministra zdravotníctva Tomáša Druckera má šancu uspieť v budúcoročných parlamentných voľbách. Povedal to pre agentúru SITA politický analytik Ján Baránek. Podľa neho však ide v prvom rade o to, ako sa bude táto strana profilovať.

"Lebo kresťansko-konzervatívny priestor je dosť obsadený. Čo nám tu chýba, sú strany v ľavicovom priestore," priblížil Baránek s tým, že voliči Smeru-SD dnes nemajú alternatívu, ktorú by volili. Hoci podľa neho sa do ľavicového priestoru uberá Progresívne Slovensko, ktoré napĺňa znaky "novej ľavice". "Pokiaľ bude chcieť Tomáš Drucker zostať v strede a vyrábať akoby bývalé SDKÚ, to by mohla byť cesta, ale musel by začať oslovovať aj voličov Smeru," doplnil.

Žiadne spojenie s oligarchami a korupciou

Oslovovať voličov by mal nielen programom strany, podľa ktorého sa mnohí voliči neriadia, ale predovšetkým by mal získať k sebe známe tváre.

"On ako minister zdravotníctva nemal nejaké kauzy, ktoré by na neho mohli iné politické strany vyťahovať. Podstatné bude, koho si k sebe zoberie a to, či sú bez pochybnej minulosti," vyjadril Baránek.





Dodal, že v dnešnej politickej situácii sú ľudia dôležitejší ako to, či je strana ľavicová alebo pravicová. "Dnes je silná požiadavka po novej politickej generácii, ktorá nie je spojená s oligarchami, s korupčnou minulosťou. Toto je dnes dôležitejšie ako program, videli sme to aj v prípade prezidentky Zuzany Čaputovej," podotkol.





O tom, kto by sa mohol k Druckerovi zo známych mien pridať, je podľa politológa predčasné hovoriť, keďže všetko sú to zatiaľ iba špekulácie. Je presvedčený, že treba počkať na konkrétne vyjadrenia. Politický analytik zároveň tvrdí, že ak by strana vznikla v septembri, stále má dostatok času na získanie si voličov. "Je to dostatočný čas, lebo Drucker nie je neznámy, bol dosť dlho ministrom a má výhodu, že môže do politiky nastúpiť s čistým štítom," povedal Baránek.





Fico nepovie, že ho môže ohroziť

Baránek považuje vyhlásenia predsedu Smeru-SD Roberta Fica na adresu Druckera za čisto politické vyhlásenia. Fico sa v pondelok vyjadril, že pre Smer nepredstavuje konkurenciu údajne chystaná strana exministra zdravotníctva Tomáša Druckera. Podľa neho ide o projekt, ktorého sa absolútne neobáva.





"Predstavte si pána Druckera, ako chodí po východnom Slovensku, po dedinách, ktoré majú 200 - 300 ľudí a láka tam voličov nejakými sociálnymi otázkami. On jednoducho na to nemá," vyhlásil Fico s tým, že Drucker je "typický kaviarenský liberálny politik."





Podľa Baránka musíme počkať na realitu. "Politik nepovie, že toto je strana, ktorá ho môže ohroziť. Aká bude realita zistíme, keď strana naozaj vznikne a budeme poznať program, ľudí, zameranie. To, čo Fico hovorí, je však legitímne, ale nemusí to odzrkadľovať budúcu realitu," dodal.





Povedal to vo videu, ktoré zverejnil na svojej stránke na Facebooku. Drucker, ktorý pre médiá viackrát potvrdil, že zvažuje založiť politickú stranu, reagoval aj na júnový prieskum dôveryhodnosti politikov, v ktorom skončil hneď po premiérovi Petrovi Pellegrinim a po prezidentke SR Zuzane Čaputovej.

