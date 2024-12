Ak chcú rodičia dostávať ošetrovné na dieťa, musia do Sociálnej poisťovne podať novú žiadosť

17.3.2020 (Webnoviny.sk) - Ak chcú rodičia dostávať zo Sociálnej poisťovne ošetrovné na dieťa aj za obdobie nasledujúcich 14 dní, počas ktorých budú školské, resp. predškolské zariadenia opäť uzavreté, musia do Sociálnej poisťovne podať novú žiadosť o túto dávku.

Komunikácia cez email alebo telefonicky

Ako ďalej uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder, minulý týždeň od 10. do 15. marca boli niektoré školské, resp. predškolské zariadenia (najmä v Bratislavskom kraji) uzatvorené na základe rozhodnutia riaditeľa školy. Vtedy si rodičia prvýkrát žiadali o ošetrovné.

"Vzhľadom na to, že od 16. 3. 2020 sú uzavreté nanovo, tentoraz na nasledujúcich 14 dní na celom území Slovenska na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu, musia si rodičia o dávku požiadať znovu," upozornil hovorca poisťovne.

O ošetrovné podľa neho rodič požiada zaslaním vyplneného formulára miestnej príslušnej pobočke. "Formulár môže byť vyplnený priamo v počítači (word) alebo ručne (word, PDF). Pri ručnom vyplnení poistenec formulár podpíše, naskenuje a pošle emailom alebo poštou," informoval Višváder.

Druhou možnosťou je zatelefonovať do miestne príslušnej pobočky, ktorá s rodičom spíše zápisnicu z ústneho podania, prípadne ho požiada o zanechanie telefónneho čísla s tým, že ho bude pobočka kontaktovať v najbližšom čase. "Tento spôsob však neodporúčame, linky sú preťažené," upozornil.

Veľký nápor žiadostí

Žiadosť o dávku treba posielať len na jednu e-mailovú adresu príslušnej pobočky, inak podľa Višvádera dochádza k duplicitnému spracovaniu jednej žiadosti, čo Sociálnu poisťovňu zbytočne zaťažuje.





Sociálna poisťovňa upozorňuje, že o dávku netreba žiadať hneď, dá sa tak urobiť aj o pár týždňov neskôr (zákon umožňuje až 3 roky spätne).





Pobočky Sociálnej poisťovne zaznamenávajú veľký nápor žiadostí, preto je ich prioritou spracovanie, a je vhodné rozložiť ich príjem na dlhšie časové obdobie. Aj z týchto dôvodov Sociálna poisťovňa nepotvrdzuje prijatie žiadosti.





"Tí rodičia, ktorí si nestihli uplatniť nárok na ošetrovné pri uzatvorení zariadenia v období od 10. do 15. 3. 2020 a ich dieťa bude doma aj nasledujúcich 14 dní, môžu podať žiadosť o ošetrovné na jednom formulári - potrebné je doň dopísať všetky obdobia poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa," dodal Višváder.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.