Ak chce Šeliga meniť spoločnosť, skôr to podľa Baránka dokáže ako politik než aktivista

BRATISLAVA 7. júna (WebNoviny.sk) - Ak chce Šeliga meniť spoločnosť k lepšiemu, skôr to dokáže ako politik než aktivista. Pre agentúru SITA to uviedol politický analytik Ján Baránek. Reagoval tak na to, že bývalý hovorca iniciatívy Za slušné Slovensko Juraj Šeliga vstupuje do vznikajúcej strany prezidenta SR Andreja Kisku.

„Je to prirodzený vývoj človeka, lebo on je ešte mladý. Do istej miery to relativizuje to, čo doteraz robil. Na druhej strane som odporca toho, aby politické prostredie menili aktivisti. Mali by to robiť politici. Aj keď mám výhrady voči tomu, aby zmeny v politike robili aktivisti, zdá sa mi to byť logický krok," dodal Baránek.

