Ak chce Kežmarok dokončiť zimný štadión a vybudovať zdravotné stredisko, musí si požičať peniaze

POPRAD 11. apríla (WebNoviny.sk) – Na utorkovom mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Kežmarku poslanci schválili prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií Slovenskej republiky vo výške 3,5 milióna eur.

Dva milióny eur mesto použije na dobudovanie zimného štadióna a na vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti použije 1,5 milióna eur.

Schválili aj výšku splátok

Mesto Kežmarok oslovilo Ministerstvo financií SR o poskytnutie finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív na realizáciu vyššie uvedených investičných akcií.

Peniaze od štátu by mali prísť do Kežmarku do 30. apríla. Poslanci na mimoriadnom zasadnutí schválili aj výšku splátok na obdobie desiatich rokov.

Musia vrátiť milióny eur

Aktuálne úverové zaťaženie mesta k 1. aprílu tohto roka je 127 513 eur, ktoré mesto plánuje splatiť do konca tohto roka.

Po utorkovom zastupiteľstve pribudne i povinnosť vrátiť finančnú výpomoc 3,5 milióna eur. Celková úverová zaťaženosť mesta bude predstavovať 23,6 percenta bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

