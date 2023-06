Ak by Bratislava prestala svietiť či upratovať ulice, stále by nedokázala vykompenzovať straty spojené s Matovičovým protinflačným balíčkom

29.5.2022 (Webnoviny.sk) - Bratislavskí mestskí poslanci na štvrtkovom zastupiteľstve schválili vyhlásenie o tom, že Bratislava odmieta Národnou radou SR schválený protiinflačný balíček zákonov.

Zákon ohrozí chod miest a obcí

Dôvodom postoja samosprávy je to, že protiinflačná legislatíva má byť financovaná zásadným obmedzením služieb a rozvoja a údržby infraštruktúry v mestách a obciach.

„Preto sa proti nemu postavili všetky úrovne samospráv na celom Slovensku, vrátane mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy," konštatuje hlavné mesto.

V posledných rokoch vláda podľa hlavného mesta zaviedla viaceré legislatívne zmeny, ktoré museli byť financované z rozpočtov samospráv a bez adekvátnej kompenzácie zo strany štátu.

Vláda len berie a nič neponúka

„Dnes ide v Bratislave o kumulatívnu hodnotu 10 miliónov eur ročne, ktorá už dávno pohltila všetky vyššie výnosy z dane z príjmu fyzických osôb, na ktoré sa minister financií SR opakovane odvoláva," uvádza sa vo vyhlásení s tým, že aj napriek tomu, že samosprávy pomáhali obyvateľom zvládnuť globálnu pandémiu, vláda dodnes Bratislave nekompenzovala negatívne dopady tejto krízy na mestské financie na úrovni 46 miliónov eur, vrátane 30 miliónov eur výpadku tržieb dopravného podniku.





„Namiesto spravodlivej kompenzácie chce vláda SR samosprávam zobrať ešte viac," dodáva mesto. Vďaka lepšej správe mestských podnikov, efektívnejšiemu verejnému obstarávania a kvalitnejšiemu výkonu verejných služieb Bratislava podľa vlastných slov šetrí od roku 2020 približne 18 mil. eur ročne na verejných zdrojoch.

„Každé ušetrené euro je investované do infraštruktúry a služieb, ktoré obyvatelia potrebujú a ktoré nové opatrenie vlády priamo ohrozuje," uvádza mesto vo vyhlásení.

Dopady inflácie

Ak by Bratislava počas celého roka neopravila žiadnu cestu, nepokosila žiadny meter štvorcový zelene, neupratala žiadnu ulicu, v zime neodhrnula žiaden sneh a v celom meste by v noci nesvietila žiadna lampa verejného osvetlenia, aj tak by podľa mesta všetky tieto úspory nedosiahli sumu 35 miliónov eur, o ktorú má Bratislava prísť v dôsledku schválenej zmeny.

Podľa magistrátu sa dnes aj samosprávy, rovnako ako všetci ostatní, musia vysporiadať s dopadmi inflácie a so zdražovaním energií, pohonných hmôt a stavebných materiálov.

„Sme presvedčení, že existujú také kompenzačné opatrenia, ktoré môžu pomôcť rodinám v núdzi, a to aj bez toho, aby zároveň bolo ohrozené fungovanie samospráv a služieb pre všetkých obyvateľov. Apelujeme preto na prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby nový zákon nepodpísala a aby pred opätovným prerokovaním vláda SR konzultovala návrh so samosprávami," vyzýva hlavné mesto.

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.