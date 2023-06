Aj Vlhovú ovplyvňuje rapídna zmena klímy, nie je kde súťažiť ani trénovať (video)

22.6.2023 (SITA.sk) - Nie je to iba záležitosť ostatnej sezóny. Seriál Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní už dlhší čas sužujú problémy spojené so zmenou svetovej klímy, osvedčené strediská často bojujú s nedostatkom snehu, ľadovce sú na ústupe a nie je kde súťažiť či trénovať.

Počas ostatného ročníka takmer 200 športovcov na čele s elitnými zjazdármi Američankou Mikaelou Shiffrinovou, Nórom Aleksandrom Aamodtom Kilde či Taliankou Federicou Brignoneovou dokonca prostredníctvom listu vyzvali Medzinárodnú lyžiarsku a snoubordovú federáciu (FIS), aby prijala opatrenia na boj proti zmene svetovej klímy.

Klíma zhoršuje podmienky na lyžovanie

"Vnímam to rovnako ako všetci okolo mňa. Aj pre ďalšiu sezónu z kalendára vypadol Záhreb. Vnímame to aj my, keď ideme na ľadovce. Tento rok sme tam dali len jeden kemp na desať dní, a potom sťahujeme na juh do Čile či Argentíny. Naozaj je veľké teplo, podmienky na lyžovanie nie sú až také dobré. Uvidíme, aké to bude v ďalšej sezóne. Myslím si, že aj ľudia videli, že počas zimy boli preteky, kde bol zasnežený len kopec a všade okolo nebolo bielo. Je to také smutné, ale je to vec, ktorú ako jednotlivec nedokážem ovplyvniť," povedala Petra Vlhová pre agentúru SITA počas nedávnej návštevy Bratislavy a doplnila: "Verím, že sa touto otázkou zaoberá aj FIS a urobili aj prvé kroky. Verím, že spravia také rozhodnutia, ktoré tomu prospejú."

Na tlačovej konferencii na danú tému hovoril aj jej tréner Mauro Pini. "Situácia sa výrazne zhoršuje približne posledných päť rokov, v lete je problém trénovať. Vlani v lete bolo extrémne teplo a väčšina ľadovcov v Európe bola na isté obdobie uzavretá," ozrejmil švajčiarsky odborník

Diskusia v lyžiarskom hnutí

Upozornil tiež, že počas ostatnej zimy na túto tému vyvstala veľká diskusia v lyžiarskom hnutí.

"Verím, že v budúcnosti FIS pripraví kalendár tak, aby v prvom rade vyhovoval športovcom, ale bol vhodnejší aj finančne pre tímy. FIS trvá dosť dlho, kým prijme nejaké zmeny. V krátkom čase toho nie sú schopní. My nemáme priamy dosah na nejaké zmeny, ale môžeme sa vyjadriť a dať podnet, aby boli prijaté opatrenia," doplnil.

Počas ostatnej zimy autori spomenutého listu, ktorého autorom bol rakúsky reprezentant a tiež ambasádor neziskovej organizácie Ochráňme našu zimu (POW) Julian Schütter, vyzvali FIS na úpravu kalendára, čo strešná organizácia čiastočne urobila už pre sezónu 2023/2024.

Začiatok ročníka mierne posunula na neskorší termín a z kalendára vyradila lokality, ktoré dlhodobo bojovali s nedostatkom snehu, napríklad chorvátsky Záhreb či slovinský Maribor.

Vyradenie lokalít kvôli klimatickým zmenám

"Už teraz pociťujeme dôsledky klimatických zmien v našom každodennom živote a v našej profesii. Verejná mienka o lyžovaní sa posúva smerom k neospravedlniteľnosti... Potrebujeme progresívne organizačné kroky. Súčasné úsilie FIS o udržateľnosť hodnotíme ako nedostatočné. Toto sú naše najdôležitejšie preteky, poďme ich vyhrať spoločne," uviedli športovci v liste, ktorý podpísali aj americká bežkyňa na lyžiach Jessica Digginsová či freestylisti Arianna Tricomiová a Xavier de le Rue.

Pretekári žiadajú aj to, aby bol program súťaží viac "geograficky rozumnejší", čo by pomohlo pri znižovaní emisií uhlíka. Ako príklad uviedli, že seriál SP mužov sa v ostatnej sezóne dvakrát presúval medzi Európou a Severnou Amerikou.

"Beaver Creek a Aspen delí asi 50 kilometrov, pritom jedny preteky sa tam konajú v záver novembra a ďalšie vo februári. Naplánovať tieto preteky po sebe by prinieslo zníženie uhlíkových emisií približne o 1500 ton," uviedli lyžiari a požiadali FIS o vytvorenie komisie udržateľnosti.

