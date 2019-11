Aj uprostred leta môžu Slováci nájsť last minute ponuky, ale otázna je ich kvalita a cena

28.7.2019 (Webnoviny.sk) - Ponuky dovoleniek na poslednú chvíľu (tzv. last minute) možno nájsť aj uprostred leta na prelome júla a augusta. "Otázna je iba ich kvalita a cena, keďže sú to zväčša výlučne možnosti, o ktoré dovolenkári často nejavia až taký veľký záujem. Najčastejšie teda zostávajú v ponuke destinácie ako Čierna Hora, Bulharsko alebo Tunisko," uviedol pre agentúru SITA prevádzkový riaditeľ cestovnej kancelárie Pelikán pre dovolenky, zájazdy a pobyty Pavol Mladý.

Cena niektorých takýchto pobytov a zájazdov je podľa neho v porovnaní s minulým rokom aj o desiatky eur až stovky eur vyššia. Dovolenky na poslednú chvíľu sú počas tohto leta drahšie v priemere o 15 až 20 percent.

Rezervácia pobytov v predstihu

"No evidujeme aj prípady s medziročným rozdielom last minute ceny tej istej dovolenky v tom istom termíne aj viac ako 50 percent. Napríklad, veľmi obľúbené Turecko, pri ktorom nie sú výnimkou ani last minute ponuky s cenou presahujúcou 800 eur na osobu a viac," priblížil Mladý.





Ako poznamenal, pre zákazníkov bolo výhodnejšie rezervovať si tieto pobyty v predstihu, čiže s tzv. first moment zľavami, a to aj v súvislosti s uzemnením lietadiel Boeing 737 MAX.





"Vo všeobecnosti sa dá očakávať, že trend drahších last minute dovoleniek bude pretrvávať minimálne približne do polovice augusta, kedy by sa mali začať objavovať aj cenovo zaujímavejšie možnosti a do viacerých zaujímavých destinácií," predpokladá zástupca Pelikána.

Vypredané kapacity

Skôr sa však podľa neho treba pripraviť aj na to, že takéto ponuky budú mať neskoršie, septembrové termíny odletov. "To však nemusí byť vnímané ako nevýhoda, pretože začiatok jesene je stále veľmi dobré obdobie pre dovolenku pri Stredozemnom mori," podotkol Mladý s tým, že už teraz sa dajú nájsť výhodné ponuky dovoleniek na druhú polovicu septembra či október. Tento rok sa znova objavujú aj prípady prebookovania hotelov, a to pre vysoko vypredané kapacity.

"To v skratke znamená prípady, v ktorých hotel predá viac kapacity, ako má reálne dostupných izieb. Najčastejšie sa s tým stretávame v Grécku, Turecku alebo na Malorke," dodal Mladý.





Cestovná kancelária Happy Travel predáva zájazdy na poslednú chvíľu do všetkých destinácií vo vlastnej ponuke. Vo veľkej miere sú to ponuky ubytovania už iba v štandardnej dvojlôžkovej izbe s možnosťou jednej prístelky.

Egypt a Taliansko na vzostupe

"Najväčší záujem máme o destináciu Turecko a očakávame, že záujem bude vyšší ako v letnej sezóne 2018. Na vzostupe je záujem o Egypt a Taliansko," informoval agentúru SITA majiteľ a riaditeľ Happy Travel Roman Berkes, ktorý je zároveň novým prezidentom Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA).





V porovnaní s minulým rokom má uvedená cestovná kancelária užšiu ponuku zájazdov na poslednú chvíľu. Dôvodmi sú vyššia kúpyschopnosť klientov, ale aj uzemnenie lietadiel Boeing 737 MAX.





"Celkový pokles ponuky zájazdov oproti plánovaným kapacitám na sezónu 2019, v dôsledku uzemnenia, bude asi 15 percent. Ceny zájazdov medziročne všeobecne narástli. Výška nárastu sa nedá paušalizovať, cena je skôr závislá od destinácie a ponuky hotelov," dodal Berkes.

Na rozhodovanie vplýva veľa faktorov

Cestovná kancelária FIRO-tour má momentálne last minute ponuky už len na posledné väčšinou dvojlôžkové izby v niektorých destináciách na osemdňové pobyty. Rodinné izby na predĺžené pobyty dopredávajú ešte na odlety z Košíc.





"Kapacity na charterových letoch pre zákaz lietania lietadiel Boeing 737 MAX boli cestovné kancelárie nútené redukovať približne o 30 percent z pôvodne plánovaných. Z toho vyplýva, že je na trhu menšia ponuka zájazdov a tým pádom aj menšia ponuka last minute," uviedla pre agentúru SITA marketingová riaditeľka FIRO-tour Hana Ivanová. Ceny závisia od momentálnej ponuky, termínu, destinácie.





"Rozhodovanie klientov ovplyvňuje veľmi veľa faktorov. V cestovnom ruchu pôsobíme už dvadsať rokov a ani my sami nepoznáme ten kľúč predaja. Niekedy znížite cenu raz a hotel sa predá hneď, inokedy musíte znižovať cenu na niekoľkokrát až to musíte znížiť tak, že ste na jednej osobe v mínuse o 400 eur a predá sa to až vtedy," uzavrela Ivanová.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

