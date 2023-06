Aj Donbas bude znova ukrajinský a všetky zničené mestá budú obnovené, hovorí Zelenskyj

28.5.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sľúbil, že východný región Donbas bude znova ukrajinský. Vo svojom nočnom piatkovom príhovore situáciu v oblasti opísal ako „veľmi náročnú“ v dôsledku posilňovania palebnej sily a počtu vojakov zo strany Ruska.

Americké ministerstvo obrany počas piatkového tlačového brífingu uviedlo, že Rusko pokračuje vo „zvyšovaní zisku“ v Donbase.

Ukrajina vyzýva medzinárodných partnerov, aby jej poskytli raketové systémy, aby mohla odrážať ruskú ofenzívu. Hovorca Pentagonu John Kirby v piatok potvrdil žiadosť Ukrajiny, zároveň ale zdôraznil, že „rozhodnutia... ešte neboli prijaté“.

Britské ministerstvo obrany predpokladá, že Rusko používa pri snahe okupovať územia na juhu Ukrajiny 50-ročné tanky. Vo svojej správe o situácii na Ukrajine rezort uvádza, že Moskva mobilizuje tanky T-62 na posilnenie Južného zoskupenia síl.

Predpokladá sa, že tieto vozidlá sú „obzvlášť citlivé na protitankové zbrane“. Zároveň ukazujú nedostatok „moderného, bojaschopného vybavenia“, informuje podľa spravodajského portálu BBC ministerstvo.

Ruské sily podľa britského rezortu obrany pokračujú v úsilí o obkľúčenie Sjevjerodonecka a Lysyčanska. Nedávno sa im podarilo obsadiť niekoľko obcí severovýchodne od Popasnej, ale ukrajinský vzdor bráni Moskve získať plnú kontrolu, konštatoval.

Zintenzívnená ruská ofenzíva vo východoukrajinskom Donbase podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského odzrkadľuje „očividnú politiku genocídy“. Vo svojom prejave ukrajinská hlava štátu povedala, že súčasná ofenzíva môže spôsobiť, že región bude neobývaný.

Vymenoval pritom mestá Popasna, Bachmut, Lyman, Lysyčansk a Sjevjerodoneck, ktoré chcú Rusi podľa jeho slov „spáliť na popol“ ako Volnovachu, či Mariupoľ. V mestách bližšie k ruským hraniciam, ako sú Doneck a Luhansk, ruské sily „zhromaždia každého, koho môžu, aby zaplnili miesta zabitých a zranených v okupačnom kontingente“, pokračoval Zelenskyj s tým, že to všetko spolu s deportáciami a masovým zabíjaním civilistov je „zjavná politika genocídy presadzovaná Ruskom“.

Ukrajinský prezident podľa spravodajskej televízie CNN zdôraznil, že vytváranie tlaku na Rusko je doslova záležitosťou záchrany životov a každé zdržanie, spor alebo návrh na „upokojenie“ Moskvy vedie k „novým zabitým Ukrajincom“ a novým hrozbám pre každého na kontinente.

Rusko podľa Ukrajiny rozmiestnilo v Čiernom mori 400 až 500 starých sovietskych mín, ktoré sa počas búrok uvoľňujú zo svojich kotiev a unáša ich voda. To znemožňuje vývoz tovarov z ukrajinských prístavov. Hovorca odeskej regionálnej vojenskej samosprávy Serhij Bratčuk povedal, že Rusko blokovaním prístavov „vytvorilo potravinovú krízu vo svete“ a používa „informačné alibi“, keď obviňuje Ukrajinu z potravinovej krízy. Informuje o tom spravodajský portál BBC, ktorý pripomína, že spomenuté informácie sa nedali nezávisle overiť.

