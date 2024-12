Aj 55 rokov po okupácii sú politici, ktorí nás chcú zatiahnuť do neslobody, hovorí Remišová

21.8.2023 (SITA.sk) - Aj 55 rokov po okupácii Československa sovietskymi vojskami existujú na Slovensku politici, ktorí nás chcú opäť zatiahnuť do sféry neslobody, priemernosti a úpadku.

Strašenie ľudí

Skonštatovala to predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová vo svojom stanovisku.

„Smer, Republika, Hlas aj SNS majú plné ústa národných záujmov, no v skutočnosti len používajú strašenie ľudí ako prostriedok na získanie moci, rozsievajú nenávisť a udupávajú národnú hrdosť a sebavedomie Slovákov. 21. august zaviedla naša vláda ako pamätný deň práve preto, aby sme nezabudli, že slobodu a suverenitu musíme vždy brániť a bojovať za ňu," uviedla.

Najlepšou cestou k suverenite je podľa nej úcta k vlastným dejinám, vzdelanosť a ekonomická prosperita.

Desiatky mŕtvych a stovky zranených

Remišová zdôraznila, že okupácia Československa sovietskymi vojskami predĺžila zločinecký komunistický režim v našej krajine o ďalších dvadsať rokov.

Okupácia si vyžiadala desiatky mŕtvych a stovky zranených. „Okupanti nám zobrali to najcennejšie – slobodu a základné právo rozhodovať o osude svojej vlastnej krajiny. Bol to obrovský zásah do suverenity štátu a pokorenie našej národnej hrdosti a svojbytnosti," poukázala Remišová.

Ako ďalej prízvukovala, vpád sovietskych vojsk zničil životy ľudí a po okupácii nasledovala normalizácia, kedy sa na dôležité funkcie v štáte dostali častokrát neschopní no zločineckému režimu lojálni ľudia. Tento režim potláčal náboženskú slobodu, zatváral kňazov, rehoľné sestry, obmedzoval základné ľudské slobody a práva.

Zatiaľ čo pred nástupom komunizmu sme boli jednou z najvyspelejších krajín, okupácia prehĺbila ekonomické zaostávanie krajiny, pripomína bývalá vicepremiérka.

