Agentúra S&P potvrdila rating Talianska, ale s negatívnym výhľadom

BRATISLAVA 28. apríla (WebNoviny.sk) - Medzinárodná ratingová agentúra S&P Global Ratings potvrdila rating dlhodobých a krátkodobých záväzkov Talianska v zahraničnej a domácej mene na úrovni BBB/A-2 s negatívnym výhľadom.

"Hoci terajšie ekonomické a fiškálne nastavenie smeruje verejný dlh nahor, naďalej sme presvedčení, že Taliansko profituje z dôveryhodnosti, ktorá podporuje jeho rating," uviedla agentúra.

Bohatá a diverzifikovaná ekonomika

K prednostiam krajiny patrí bohatá a diverzifikovaná ekonomika, podpora členstva v eurozóne zo strany verejnosti, vysoké úspory súkromného sektora a zmluvné záväzky dodržiavať Pakt stability a rastu Európskej únie.

Agentúra odhaduje, že v tomto roku talianska ekonomika reálne posilní iba o 0,1 percenta. S&P zároveň prognózuje, že hospodársky rast krajiny sa v roku 2020 zotaví, ale iba na úroveň zhruba 0,6 percenta.

Schodok rozpočtu sa zníži

Rozpočtový deficit Talianska v tomto roku bude podľa agentúry na úrovni 2,6 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), hoci vláda plánuje schodok vo výške 2,4 % HDP.

Do roku 2022 sa schodok rozpočtu Talianska podľa S&P trochu zníži, a to na 2,4 percenta HDP, ale verejný dlh mierne stúpne, a to do roku 2022 na úroveň 132,7 percenta HDP.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !