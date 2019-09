Africký migrant vyhral dva razy v lotérii, je z neho milionár

WINNIPEG 12. septembra (WebNoviny.sk) - Migrant žijúci v Kanade vyhral počas piatich mesiacov dva razy v lotérii. Dvadsaťosemročný Melhig Melhig si na konto pripísal celkovo 3,5 milióna kanadských dolárov (v prepočte približne 2,3 milióna eur). Muž pochádza z Afriky a v súčasnosti žije vo Winnipegu v Manitobe.



Šťastlivec uviedol, že plánuje investovať do vzdelania a vráti sa do školy. Rád by si tiež otvoril benzínovú pumpu alebo autoumyváreň. "Som mladý. Vždy musíte myslieť na to, ako napredovať. Chcel by som zlepšiť svoju angličtinu a komunikáciu a tiež naučiť sa niečo užitočné, ako napríklad tesárstvo," povedal pre Western Canada Lottery Corporation.

Prvú výhru vo výške 1,5 milióna kanadských dolárov (približne 985-tisíc eur) získal v apríli a následne sa so svojou rodinou presťahoval z bytu do domu. "Všetko je nové. Máme pekný dvor, dobré školy. Máme to tu radi," povedal muž, ktorý v auguste vyhral aj jackpot dva milióny kanadských dolárov (približne 1,3 milióna eur).





Zdroj: WebNoviny.sk

