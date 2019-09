Adam Žampa po deviaty raz v kariére bodoval v pretekoch Svetového pohára

BEAVER CREEK 2. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenský reprezentant Adam Žampa skončil na 19. mieste v úvodnom mužskom obrovskom slalome novej sezóny Svetového pohára v alpských lyžiarskych disciplínach, ktorý sa v nedeľu konal v americkom Beaver Creeku.

Starší z bratov Žampovcov bol po prvom kole dvadsiaty šiesty, ale v druhom kole sa vďaka šiestemu najlepšiemu času posunul ešte o ďalších sedem miest vyššie a pripísal si prvých 12 bodov do hodnotenia SP.

Luitz s prvým triumfom vo Svetovom pohári

Zverenec francúzskeho trénera Romaina Veleza po deviaty raz v kariére bodoval v pretekoch SP v obrovskom slalome a aktuálne dosiahol tretie najkvalitnejšie umiestnenie.

Lepší bol 28-ročný Tatranec v najtechnickej disciplíne v bojoch o krištáľové glóbusy iba v Söldene 2012 - deviaty a tento rok v marci v Kranjskej Gore - pätnásty.

Víťazom v Beaver Creeku sa stal vôbec po prvý raz v kariére Nemec Stefan Luitz, ktorý v súčte oboch kôl zdolal favorizovaného Rakúšana Marcela Hirschera o 14 stotín sekundy. Tretí skončil prekvapujúco Švajčiar Thomas Tumler, ktorý zaostal za víťazom o 51 stotín sekundy.

Prieložný nedokončil prvé kolo

Tumlerovi patrila po prvom kole až 21. priečka, ale najrýchlejšou druhou jazdou sa vyšvihol až na stupne víťazov.

"Bolo to náročné od začiatku až do konca, ale som neskutočne šťastný. Je to úžasný pocit stať sa víťazom. Moja jazda nebola bez chýb, na Golden Eagle som došiel trochu neskoro. Potom som už len pustil lyže. Po zranení sa pokúsim urobiť ďalšie kroky dopredu," uviedol Stefan Luitz aj na webe laola1.at.

V 1. kole obrovského slalomu v Beaver Creeku sa predstavili aj ďalší dvaja slovenskí reprezentanti, ale v 2. kole medzi tridsiatkou najlepších už chýbali.

Andreas Žampa sa zaradil na 46. miesto s mankom 3,34 s na víťaza 1. kola Luitza, debutant v pretekoch Svetového pohára Matej Prieložný sa na trať vydal ako posledný s číslom 72 a svoju jazdu nedokončil. V Beaver Creeku sa jazdilo na zjazdovke Golden Eagle v jasnom počasí a pri teplote -11 °C.

Svetový pohár v alpskom lyžovaní Beaver Creek (USA) Obrovský slalom (1.+ 2. kolo): 1. Stefan Luitz (Nem.) 2:36,38 min, 2. Marcel Hirscher (Rak.) +0,14 s, 3. Thomas Tumler (Švaj.) +0,51, 4. Henrik Kristoffersen (Nór.) +0,67, 5. Loic Meillard (Švaj.) +0,84, 6. Matts Olsson (Švéd.) +0,90,... 19. Adam Žampa (SR) +2,06 s,... 46. Andreas Žampa (SR) - v 1. kole, nepostúpil do 2. kola,... Matej Prieložný (SR) - nedokončil 1. kolo. Poradie v hodnotení obrovského slalomu (po 1 z 10 pretekov): 1. Stefan Luitz (Nem.) 100 bodov, 2. Marcel Hirscher (Rak.) 80, 3. Thomas Tumler (Švaj.) 60, 4. Henrik Kristoffersen (Nór.) 50, 5. Loic Meillard (Švaj.) 45, 6. Matts Olsson (Švéd.) 40,... 19. Adam Žampa (SR) 12. Celkové poradie vo Svetovom pohári (po 6 zo 41 pretekov): 1. Max Franz (Rak.) 238 bodov, 2. Mauro Caviezel (Švaj.) 227, 3. Vincent Kriechmayr (Rak.) 211, 4. Aksel Lund Svindal (Nór.) 197, 5. Marcel Hirscher (Rak.) 180, 6. Beat Feuz (Švaj.) 178,... 71. Adam Žampa (SR) 12.

