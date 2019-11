Adam Ružička bol prvou hviezdou zápasu pri suverénnom triumfe Sudbury

Pre Ružičku to bol siedmy duel za Sudbury, na konte má dosiaľ 8 bodov za 5 gólov a 3 asistencie. Do januárovej výmeny hral v rovnakej súťaži za Sarniu, kde absolvoval v aktuálnom ročníku 35 stretnutí so ziskom 37 bodov (11+26).