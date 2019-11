Adam Nemec preferuje pôsobenie v zahraničí, záujem má poľský Korony Kielce

Generálny manažér druhého menovaného klubu Pavel Hoftych však v pondelok poprel, že by v "malom Ríme" pracovali na príchode vysokého zakončovateľa. "Typologicky by to bol do nášho herného systému zaujímavý hráč, v kontakte však nie sme. Máme informácie od jeho agentov, že preferuje zahraničie," povedal Hoftych pre Trnavský hlas.