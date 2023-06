Abramovičova éra v FC Chelsea skončila, klub má nových majiteľov s veľkými plánmi

31.5.2022 (Webnoviny.sk) - Ruský oligarcha Roman Abramovič dokončil predaj anglického futbalového klubu FC Chelsea konzorciu, na ktorého čele stojí spoluvlastník bejzbalového klubu Los Angeles Dodgers Todd Boehly.

Koniec Abramovičovej éry

Predajom klubu sa tak po devätnástich rokoch v organizácii "The Blues" skončila Abramovičova éra. Rus však z predaja neuvidí ani libru a všetky financie poputujú na pomoc obetiam vojny na území Ukrajiny. Tú v závere februára rozpútali Rusi s pomocou Bielorusov, preto musel Abramovič pristúpiť k predaju klubu.

Rus sa totiž ocitol na sankčnom zozname, Chelsea má zmrazené aktíva a funguje v obmedzenom režime. Náklady A-tímu na zápasy u súperov nesmú presiahnuť v prepočte 24-tisíc eur.

Prevod vlastníckeho práva FC Chelsea ešte predtým odobrila britská vláda i kabinet v Portugalsku, keďže Abramovič od roku 2021 vlastní aj portugalský pas. Britská vláda zároveň predĺžila londýnskemu klubu licenciu umožňujúcu vykonávať obchodnú činnosť. Platnosť tej predchádzajúcej bola iba do 31. mája.

Do klubu nalejú miliardy dolárov





Súčasťou spomenutého konzorcia je aj švajčiarsky boháč Hansjörg Wyss či Mark Walter, ktorý je rovnako ako Boehly súčasťou vlastníckej štruktúry LA Dodgers. Boehly tiež vlastní menšinové podiely v basketbalových tímoch Los Angeles Lakers a Los Angeles Sparks.





Noví vlastníci plánujú investovať ďalších 1,75 miliardy libier (cca 2 miliardy eur) do rozvoja klubu. Okrem rekonštrukcie Stamford Bridge chcú podporiť aj mládežnícku akadémiu a ženský tím. Pod Romanom Abramovičom získala Chelsea za 19 rokov spolu 21 trofejí.

