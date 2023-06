Abramovič bude od pondelka ľahší o 2,5 miliardy libier, prebehne plánovaný predaj klubu FC Chelsea

28.5.2022 (Webnoviny.sk) - Pravdepodobne už v pondelok skompletizujú predaj anglického futbalového klubu FC Chelsea konzorciu záujemcov na čele so spoluvlastníkom bejzbalového klubu Los Angeles Dodgers Toddom Boehlym.

Najlukratívnejší obchod v histórií

Vedenie "The Blues" už potvrdilo, že dohoda je na svete, odobrili ju už aj vlády Veľkej Británie a Portugalska. Transakcia za 2,5 miliardy libier, v prepočte približne 2,94 milióna eur, bude najlukratívnejší obchod v histórii športu. "Očakávame, že obchod deinitívne uzavrieme v pondelok," uvádza sa v sobotňajšom stanovisku FC Chelsea.

Po devätnástich rokoch sa v organizácii "The Blues" skončí éra Rusa Romana Abramoviča, ktorý z predaja neuvidí ani libru a všetky financie poputujú na pomoc obetiam vojny na území Ukrajiny. Tú v závere februára rozpútali Rusi s pomocou Bielorusov, preto musel Abramovič pristúpiť k predaju klubu.

Rus sa totiž ocitol na sankčnom zozname, Chelsea má zmrazené aktíva a funguje v obmedzenom režime. Náklady A-tímu na zápasy u súperov v jari 2022 nesmeli presiahnuť v prepočte 24-tisíc eur.

Podpora mládežníckej organizácie

Súčasťou konzorcia, ktoré kúpi FC Chelsea, je okrem Boehlyho je aj švajčiarsky boháč Hansjörg Wyss či Mark Walter, ktorý je rovnako ako americký obchodník súčasťou vlastníckej štruktúry LA Dodgers. Boehly tiež vlastní menšinové podiely v basketbalových tímoch Los Angeles Lakers a Los Angeles Sparks.

Noví vlastníci plánujú investovať ďalších 1,75 miliardy libier (cca 2 miliardy eur) do rozvoja klubu. Okrem rekonštrukcie Stamford Bridge plánujú touto sumou podporiť aj mládežnícku akadémiu a ženský tím. Pod Romanom Abramovičom získala Chelsea za 19 rokov spolu 21 trofejí.





Ukrajinský prezident podľa spravodajskej televízie CNN zdôraznil, že vytváranie tlaku na Rusko je doslova záležitosťou záchrany životov a každé zdržanie, spor alebo návrh na „upokojenie“ Moskvy vedie k „novým zabitým Ukrajincom“ a novým hrozbám pre každého na kontinente.

Rusko podľa Ukrajiny rozmiestnilo v Čiernom mori 400 až 500 starých sovietskych mín, ktoré sa počas búrok uvoľňujú zo svojich kotiev a unáša ich voda. To znemožňuje vývoz tovarov z ukrajinských prístavov. Hovorca odeskej regionálnej vojenskej samosprávy Serhij Bratčuk povedal, že Rusko blokovaním prístavov „vytvorilo potravinovú krízu vo svete“ a používa „informačné alibi“, keď obviňuje Ukrajinu z potravinovej krízy. Informuje o tom spravodajský portál BBC, ktorý pripomína, že spomenuté informácie sa nedali nezávisle overiť.





Ruské sily pravdepodobne dobyli väčšinu mesta Lyman v Doneckej oblasti. Uvádza to britské ministerstvo obrany na základe informácií vojenskej rozviedky s tým, že je to predbežná operácia pre ďalšiu fázu ruskej ofenzívy na východe Ukrajiny.





Mesto je dôležitý železničný uzol a poskytuje prístup k dôležitým železničným a cestným mostom nad riekou Siverskyj Donec. Ruské sily podľa rezortu budú v najbližších dňoch pravdepodobne „uprednostňovať vynútenie prechodu“ cez túto rieku. Informuje o tom spravodajský portál Sky News.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sľúbil, že východný región Donbas bude znova ukrajinský. Vo svojom nočnom piatkovom príhovore situáciu v oblasti opísal ako „veľmi náročnú“ v dôsledku posilňovania palebnej sily a počtu vojakov zo strany Ruska.





Slovensko-ukrajinské hranice na vstupe na Slovensko prekročilo v piatok 27. mája 3 183 osôb. Z toho bolo 1 910 mužov, 554 žien a 719 detí. O dočasné útočisko požiadalo 196 žiadateľov. Na výstupe zo Slovenska na Ukrajinu prešlo hraničnými priechodmi za včerajší deň 3 112 osôb. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva vnútra Zuzana Eliášová.

Všetky činnosti v súvislosti s utečencami z Ukrajiny zabezpečovalo 49 policajtov, 67 hasičov, 91 colníkov, 156 vojakov, 81 dobrovoľníkov, 180 zamestnancov okresných úradov, 43 príslušníkov zahraničných zložiek a 20 zamestnancov migračného úradu. Zároveň sa vypravilo päť autobusov, ktoré prepravili 44 osôb. Vlakovou dopravou sa prepravilo 38 osôb.





Celkový počet osôb, ktoré vstúpili na územie Slovenska od 24. februára 2022 je 462 487 osôb. Udelilo sa vyše 78-tisíc dočasných útočísk. Na výstupe zo Slovenska na Ukrajinu zaznamenali takmer 207-tisíc osôb.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.