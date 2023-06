Abrahám: Celá kríza je postavená na dvoch ľuďoch a konflikt vyvolal Sulík

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) podľa analytika nemá „páky" na odstúpenie Igora Matoviča. Upozornil na to, že prichádzame do menšinovej vlády, ktorá môže fungovať, no nemôže presadzovať závažné veci dôležité pre nasledujúcu jeseň. „Napríklad, ak sa neschváli rozpočet, budeme v provizóriu a to je veľmi nebezpečné, krajina musí fungovať a pri troch stranách to nie je možné," tvrdí Abrahám.