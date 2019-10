AAA AUTO tento rok čaká historické predaje, budúci rok chce mať päťdesiat pobočiek

BRATISLAVA 12. októbra 2018 (WBN/PR) - Sieť autocentier AAA AUTO, prevádzkovaná skupinou AURES Holdings, za prvé tri kvartály tohto roka predala 64 000 vozidiel a s celkovými tohtoročnými predajmi plánovanými na úrovni 84 000 áut by mala bez problémov prekonať svoj desať rokov starý rekord.

V budúcom roku bude predajný cieľ ešte ambicióznejší. Pomôcť by k nemu malo rozšírenie pobočkovej siete z aktuálnych 45 autocentier na 50 a ďalšie zavádzanie inovácií.

Celá skupina zvýšila predaje za prvých 9 mesiacov na 64 000 ojazdených vozidiel, čo je o 12 % viac ako za rovnaké obdobie vlani.

Najsilnejšie rastúcou krajinou je Poľsko, kde sa zatiaľ predaje medziročne zvýšili o 49 %. Pritom je v tejto krajine potenciál rozvoja skupiny stále obrovský. "Po troch rokoch budovania infraštruktúry a intenzívnom tréningu lokálneho tímu prichádzame do druhej, podstatne rýchlejšej fázy expanzie v Poľsku. V budúcom roku tam otvoríme až 4 nové pobočky s kapacitou 300 až 500 áut v mestách nad 300 000 obyvateľov. Celkovo tak plánujeme zhruba zdvojnásobiť ponuku áut z aktuálnych zhruba 1400 na 2500 až 3000 áut v ponuke za jeden rok. Pre porovnanie – priemerná pobočka na Slovensku mimo veľkých miest má na sklade približne 200 až 250 áut. Veľkosť pobočiek v Poľsku je teda približne dvojnásobne väčšia ako je štandard českej aj slovenskej siete," uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka siete autocentier AAA AUTO prevádzkovanej skupinou AURES Holdings. Okrem Poľska otvorí po viac ako dvoch rokoch AURES Holdings novú pobočku siete AAA AUTO tiež v Českej republike a v Maďarsku. Koncom roku by tak mala sieť AAA AUTO zahŕňať 50 autocentier, teda najviac v histórii. "To by nám malo pomôcť dostať sa v budúcoročných predajoch až k hranici 100 000 vozidiel, ak bude súčasný trend rastu trhu nových aj ojazdených áut naďalej pokračovať. Tento rok predáme asi 84 000 áut, takže pri raste na úrovni trhu, podporenom navyše rýchlou expanziou, je to pomerne realistický cieľ," verí Topolová.

Top 10 najpredávanejších vozidiel v sieti AAA AUTO, január - september 2018 Slovensko Česko Maďarsko Poľsko 1. Škoda Octavia Škoda Octavia Opel Astra Opel Astra 2. Škoda Fabia Škoda Fabia Suzuki Swift Ford Focus 3. Volkswagen Passat Volkswagen Passat Ford Focus Škoda Octavia 4. Volkswagen Golf Škoda Superb Škoda Octavia Škoda Fabia 5. Škoda Superb Hyundai i30 Suzuki Ignis Volkswagen Golf 6. Opel Astra Ford Focus Opel Corsa Renault Clio 7. Kia Ceed Volkswagen Golf Volkswagen Passat Renault Megane 8. Ford Focus Ford Mondeo Volkswagen Golf Ford Mondeo 9. Kia Sportage Škoda Yeti Ford Mondeo Hyundai i30 10. Renault Megane Renault Megane Renault Megane Volkswagen Passat

Alternatívne pohony

Okrem expanzie pobočkovej siete a inovácií vidí skupina ďalší priestor na rast predajov tiež v zameraní sa na vozidlá s alternatívnymi pohonmi. "Po rokoch stagnácie je možné podľa predajov nových vozidiel s alternatívnymi pohonmi očakávať aj ich boom medzi jazdenkami. V bazároch sa konečne viac objavujú hybridy a elektromobily. Predaj elektromobilov je u nás v tomto roku trojnásobný, pri CNG viac ako dvojnásobný. Na trhu jazdeniek chceme byť v segmente alternatívnych pohonov lídrom, rovnako ako sme už vo všetkých ostatných," uviedol prevádzkový riaditeľ AAA AUTO Petr Vaněček. Katalyzátormi vývoja bude podľa Vaněčka jednak zahájenie predaja elektromobilov a plug-in hybridov Škoda v budúcom roku a potom tiež nedávno schválené drastické zníženie emisií automobilov od roku 2030. "Ak bude s touto pozíciou Európskeho parlamentu súhlasiť aj Európska komisia a členské štáty, povedie to nevyhnutne k rýchlejšiemu rozvoju elektromobility," mieni Vaněček.

Inovácie

Okrem rozvoja pobočkovej siete deklarovala skupina ako hlavný smer pre zvyšovanie objemu predajov zavádzanie inovácií. Tento rok v januári preto sústredila vývoj a zavádzanie inovácií pre všetky značky a podnikateľské aktivity pod novo založené inovačné laboratórium AuresLab. V priebehu roka sa stal AuresLab plnohodnotnou súčasťou skupiny a predstavil množstvo nových aktivít skupiny. "Za dobu svojej krátkej činnosti AuresLab vyvinul značky Mototechna Classic, Mototechna Drive, službu Try&Buy, a niekoľko aplikácií na výkup a predaj vozidiel pod súhrnným názvom AuresApps. Tieto projekty sa aktuálne testujú v Českej republike. V rozvoji činnosti AuresLab budeme pokračovať aj v ďalších rokoch. Z projektov na Slovensku by som rád spomenul sprevádzkovanie virtuálnej prehliadky bratislavskej pobočky na Google maps. Zákazníci si tak môžu autocentrum prezrieť z pohodlia domova," uviedol Petr Vaněček, ktorý má zavádzanie inovácií v skupine v svojej priamej kompetencii.

Veľmi úspešnými projektmi v rámci inovácií sú hlavne značka investičných vozidiel Mototechna Classic a požičovňa Mototechna Drive. "Od apríla predala značka Mototechna Classic 50 vozidiel rôznych značiek, hodnoty a veku. Za zmienku stojí Lancia Kappa po prezidentovi Václavovi Havlovi, Ford Mustang zo šesťdesiatych rokov, pickup Ford Ranchero z roku 1972 či niekoľko veteránov z éry socializmu. Najcennejšími vozidlami v súčasnej ponuke je dvojica Ferrari Testarossa, jedno Ferrari 550 Maranello v prepočte za viac ako 100 000 eur a Jaguar XK1 20 s rokom výroby 1949 v prepočte za vyše 300 000 eur," zhrnul Vaněček. Požičovňa Mototechna Drive už v Českej republike zapožičala 400 vozidiel. "Od novembra v Českej republike spustíme nový projekt FlexiRent s flexibilnou dobou prenájmu vozidla na 6, 9 alebo 12 mesiacov za fixnú mesačnú splátku. V roku 2019 počítame so zahájením identickej činnosti aj na Slovensku a v Poľsku," dodal Vaněček. Úspechy slávi aj predaj špecializovaného softvéru pre výkup a správu skladových zásob vozidiel AuresApps. "Máme už dvoch veľkých zákazníkov v Rusku a blížime sa k záveru rokovaní so zákazníkom v Japonsku a v Juhoafrickej republike," doplnil.

Nová známa osobnosť značky Mototechna

"Na základe dobrých skúseností pri spolupráci našej spoločnosti so známymi osobnosťami v Českej republike sme sa rozhodli preniesť tento koncept aj na Slovensko. S našou značkou Mototechna spojí svoje meno na sociálnych sieťach husľový virtuóz Filip Jančík, ktorý koncertoval aj s Avril Lavigne ," predstavila spoluprácu Karolína Topolová. "Ročne na moje koncerty najazdím tisíce kilometrov. Auto je neoddeliteľnou súčasťou môjho života a som úprimne šťastný, že mi firma Mototechna dala dôveru a podporila môj talent novým, no hlavne bezpečným a pohodlným autom, ktorým je Volkswagen Tiguan. Teším sa na zážitky s týmto autom počas nasledujúceho roka. Tie najbláznivejšie budem zdieľať na mojom instagramovom profile @FilipJancikOfficial," povedal Filip Jančík.

