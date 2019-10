„Senátor“ Jaroš pricestoval na Slovensko, na MS v hokeji 2019 si chce splniť sen

BRATISLAVA 9. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenský obranca Christián Jaroš z klubu zámorskej hokejovej NHL Ottawa Senators už pricestoval na Slovensko po tom, ako sa jeho tím neprebojoval do play-off profiligy.

Menšie zranenie neprekáža

Mladý slovenský bek v závere základnej časti kanadsko-americkej profesionálnej súťaže utrpel menšie zranenie, no nie je to nič, čo by mu zabránilo bojovať o miesto v zostave slovenskej reprezentácie na domácich majstrovstvách sveta. Tie sa od 10. do 26. mája uskutočnia v Košiciach a Bratislave.

"Nie je to nič vážne. Hral som s tým v závere sezóny a z pohľadu mojej účasti na majstrovstvách sveta to nepredstavuje problém. S pánom Šatanom som telefonoval v pondelok a určite sa mu ozvem aj v utorok. Isté je, že by som rád odohral aj nejaké prípravné zápasy. Trochu si oddýchnem po dlhej ceste, zvítam sa s rodinou a potom sa rád pripojím k reprezentácii. Aj v Ottawe mi totiž vraveli, aby som si dal krátku pauzičku a nechal doliečiť to zranenie,“ prezradil Christián Jaroš pre hokej.sk.

Šampionát v rodnom meste

Christián Jaroš by veľmi rád reprezentoval Slovensko na domácom šampionáte, veď zverenci trénera Craig Ramsayho absolvujú zápasy základnej skupiny v Jarošovom rodnom meste - Košiciach.

"Bol by to pre mňa splnený sen. Odišiel som ako šestnásťročný a vtedy som si nevedel predstaviť, že si zahrám v Steel aréne ako hráč národného tímu na majstrovstvách sveta. Veľmi sa na to teším,“ povedal Jaroš a pridal aj jeho pohľad na cieľ reprezentácie na MS: "Cieľom je jednoznačne postup do play-off. Základnú skupinu chceme teda zvládnuť tak, aby sme si zahrali minimálne štvrťfinále.“

