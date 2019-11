„Čo povie nejaký analytik, to ma nezaujíma“, Danko žiada nižšiu daň pre podnikateľov

BRATISLAVA 28. apríla (WebNoviny.sk) - Firmy a samostatne zárobkovo činné osoby s obratom do 100-tisíc eur by mali platiť 15-percentnú daň z príjmu. V relácii V politike na televízii TA3 to povedal predseda NR SR a SNS Andrej Danko.

Tvrdí, že na tomto je zatiaľ dohoda, hoci on chcel celoplošné zníženie dane. Argumentuje, že pôvodne sa mali dane z príjmu priebežne znižovať o jeden percentuálny bod, keďže sa to nestalo, chce aspoň toto.

Musí sa prosiť ministrovi

Danko takisto tvrdí, že do začiatku májovej schôdze NR SR by sa koaliční lídri mali stretnúť a dohodnúť tak, aby zákony v parlamente bez problémov prechádzali.

Danko tvrdí, že ho už nebaví prosiť ministra financií za Smer-SD, aby dal peniaze na to, čo má. V relácii odmietol aj vyjadrenia úradníkov, ktorí návrhy SNS kritizujú.

"Čo povie nejaký analytik, to ma nezaujíma,“ povedal Danko s tým, že hundroši tu stále budú. Keď chcú ale niečo zmeniť, nech založia stranu, dodal.

Penzisti bez koncesionárskych poplatkov

"Vyprosím si, aby niekto, kto nepozná podstatu nášho myslenia a finálny návrh, aby strašil ľudí stomiliónovými dopadmi. Ak by som riadil štát, nebál by som sa veľkých investícií do diaľnic a nemocníc,“ pokračoval Danko. Bude navrhovať aj zníženie dane na potraviny – tie zdravé.

Okrem toho avizoval, že od začiatku roka nebudú dôchodcovia platiť koncesionárske poplatky. Tí mesačne platia zhruba 2,30 eura. "Mám vlastnú predstavu o pomoci dôchodcom. Týkalo by sa to aj liekov, aj nárastu minimálne dôchodku. Jedna vec je moja predstava, druhá realizácia. Ale musíme urobiť viac pre komfort dôchodcov,“ pokračoval predseda SNS.

Postoj k zmluve nezmenia

Danko sa v relácii vyjadril aj o piatkovej návšteve premiéra Petra Pellegriniho v Bielom dome. Pellegrini by mal s americkým prezidentom Donaldom Trumpom hovoriť aj o dohode o obrannej spolupráce, ktorú SNS odmieta.

Danko zopakoval, že žiaden minister obrany za SNS sa na rokovaniach o pomoci pre slovenské vojenské letiská zúčastňovať nebude. "Ak by došlo k porušeniu, nebudeme vo vláde. Čo bude rozprávať Pellegrini, to je jeho vec, ale vie, aké je moje stanovisko,“ dodal.

Zároveň naznačil možnosť predaja amerických stíhačiek F-16, ktoré si Slovensko objednalo od USA, alebo priamo odstúpenie od zmluvy.

Visegrádu stačí jedna letka

Tvrdí, že je nezmysel, aby každá európska armáda mala svoju letku alebo obrnené transportéry. Krajinám Visegrádu by podľa neho stačila jedna spoločná letka.

To, či by Slovensko mohli stíhačky predať alebo odstúpiť od zmluvy, o tom musia rozhodnúť vojaci. „Plníme si záväzky v NATO. Sme nútení kupovať veci, ale mne sa to nepáči,“ povedal Danko na margo stíhačiek, pre ktoré sa rozhodlo ministerstvo obrany. To vedie Peter Gajdoš (SNS).

