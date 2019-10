„Barani“ v treťom finále Tipsport ligy strelili Nitre sedem gólov, sú krok od majstrovského hetriku

BANSKÁ BYSTRICA 13. apríla (WebNoviny.sk) - Hokejisti HC 05 iClinic Banská Bystrica zvíťazili nad hráčmi domáceho HK Nitra 7:3 v sobotňajšom treťom finálovom stretnutí najvyššej slovenskej súťaže Tipsport ligy 2018/2019. "Barani" vedú vo finálovej sérii 3:0 a od skompletizovania majstrovského hetriku ich delí už len jeden triumf.

Prvý pokus budú mať už v nedeľu 14. apríla, kedy je opäť pod Zoborom na pláne štvrtý duel série. Banskobystričania navyše predĺžili svoju víťaznú šnúru s Nitranmi už na 17 zápasov. "Corgoni" naposledy nad týmto súperom triumfovali 8. septembra 2017.

V úvode stretnutia bola aktívnejšia domáca Nitra, do šancí sa dostával najmä mladý útočník Samuel Buček. Úvodný gól duelu však strelil v 9. min hráč Banskej Bystrice, presadil sa Guillaume Asselin.

Nitranom sa podarilo vyrovnať v 12. min zásluhou Bučeka v presilovej hre, ale o ďalšie tri minúty si išiel na trestnú lavicu sadnúť domáci obranca Kenney Morrison a v následnej početnej prevahe vrátil "baranom" vedenie Brock Higgs. Nitra na jeho zásah dokázala opäť odpovedať, už v II. tretine sa po akcii Morrisona presadil Erik Čaládi a v 23. min vyrovnal na 2:2.

Hostia spod Urpína však následne zaskočili súpera tromi gólmi v rozmedzí 202 sekúnd. Najprv sa v 27. min presadil Eric Selleck, ktorý využil kolíziu gólmana Nitry s hosťujúcim útočníkom Éricom Faillom. V čase 29:06 vylúčili rozhodcovia obrancu "corgoňov" Branislava Mezeia a jeho vylúčenie potrestal už o dvanásť sekúnd ukážkovou strelou Asselin, pre ktorého to bol druhý gól v zápase.

Dvadsaťjeden sekúnd po Asselinovom góle pridal presný zásah aj obranca Karol Sloboda, ktorý vyhnal Miroslava Hanuljaka z bránky domácich. Toho nahradil Juraj Šimboch a 22 sekúnd po výmene gólmanov skórovala aj Nitra. Po vyše troch mesiacoch presadil Marek Slovák, ktorého zásah uzavrel skóre po II. tretine na 5:3 pre "baranov".

V tretej dvadsaťminútovke pridali presné zásahy ešte Jordon Southorn a Patrik Lamper, ktorí spečatili 17. triumf Banskej Bystrice nad Nitrou za sebou.

Tipsport liga 2018/2019

finále play-off - tretí zápas

HK Nitra - HC 05 iClinic Banská Bystrica 3:7 (1:2, 2:3, 0:2) /stav série: 0:3/

Góly: 13. Rais (Mezei, Buček), 23. Čaládi (Morrison), 31. M. Slovák (Fominych, Lantoši) - 9. Asselin (Selleck, Kubka), 17. Higgs (Faille, Marshall), 27. Selleck (Faille), 30. Asselin (Faille, Marshall), 30. K. Sloboda (Southorn), 51. Southorn (Asselin, K. Sloboda), 53. Lamper (A. Šťastný, Ďatelinka)

Vylúčení: 5:8 na 2 min, navyše: Morrison (Nitra) 10 min za nešportové správanie, presilovky: 1:3, oslabenia: 0:1, rozhodovali: Baluška, Štefik - Výleta, Tvrdoň, 3600 divákov

Zostavy:

Nitra: Hanuljak (30. Šimboch) - McCormack, Mezei, Morrison, Korím, M. Versteeg, Rais, A. Sloboda - Lantoši, Čaládi, Fominych - Kerbashian, Šiška, Scheidl - B. Rapáč, Bortňák, Buček - Hrušík, M. Slovák, Pätoprstý - Minárik

Banská Bystrica: S. Williams - Mihálik, Marshall, K. Sloboda, Southorn, Kubka, Ďatelinka, Nemčík - Asselin, Faille, Selleck - Bartánus, Higgs, M. Lunter - Lamper, A. Šťastný, Zigo - Koper, Češík, Matoušek - Šoltés

Hlasy

zdroj: RTVS

Andrej Kmeč (asistent trénera Nitry): "Banská Bystrica bola dnes efektívna, využila svoje šance, dala viac gólov a zvíťazila. Do zajtrajšieho zápasu pôjdeme s cieľom zvíťaziť, rovnako ako do každého iného. Na tom sa nič nemení, bez ohľadu na stav série. Chcel by som pochváliť dnešné publikum, fanúšikovia boli úžasní."

Dan Ceman (hlavný tréner Banskej Bystrice): "Toto bol náš zatiaľ najlepší zápas vo finálovej sérii. Odohrali sme ho veľmi dobre, okrem časti, kedy sme sa dostali do vedenia 5:2 a mysleli sme si, že už je rozhodnuté. Inak to bolo excelentné, boli sme veľmi efektívni. Hovorí sa, že rozhodujúci zápas série je ten najťažší, je mi jasné, že nás v ďalšom zápase nečaká nič jednoduché."