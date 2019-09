„Andeli“ chcú z duelu proti Fenerbahce vydolovať maximum, Látal očakáva rozlúčku s dobrým výsledkom

"Pocity pred zápasom sú pekné, pretože sme vďaka úspešnej polročnej práci súčasťou Európskej ligy. Dali sme tomu prednosť pred domácou ligou, ale vyplatilo sa nám to a takéto spomienky nám už nikto nezoberie. Bol by som rád, ak by sa vytvorila atmosféra ako v predchádzajúcich zápasoch, keď sme tu privítali mužstvá zo zahraničia," povedal na stredajšej tlačovej konferencii tréner Trnavčanov Radoslav Látal.