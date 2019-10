Ste vo svojej práci často vystavený vysokému stresu? Možno sa bude táto on-line štúdia vykonaná spoločnosťou Harris Interactive týkať aj vás.

Štúdia naznačuje, že pracovné miesta s vysokým stresom majú vyššie percento pracovníkov, ktorí majú niekoľko kilogramov navyše.

Ak pracujete v jednej z týchto ôsmich profesií, vaša práca môže byť dôvodom, prečo sú vám džínsy trochu tesnejšie.

8 zamestnaní, ktoré spôsobujú priberanie na váhe

Advokát

Advokáti sú často pod stálym stresom, resp. pod tlakom. Dlhé hodiny a prostredie s vysokým stresom môže viesť k prejedaniu sa alebo konzumácii nezdravých potravín. Advokát je jedným z najviac stresových zamestnaní, ktoré môžu viesť k zvýšeniu telesnej hmotnosti.

Administratívny asistent

Administratívny asistent musí byť pripravený pomôcť ostatným. Často čelia stresu pri multitaskingu a musia tak pracovať pre niekoľko ľudí naraz. Taktiež dlhú časť dňa presedia, čo môže viesť k menšej aktivite a jedeniu pred počítačom.

Policajt

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, nie všetci policajti sedia vo svojich autách a jedia šišky. Avšak, zamestnanie policajta môže viesť k zvýšeniu hmotnosti. Je to jedno z najviac stresujúcich pracovných miest. Nehovoriac o tom, že často dlhší čas sedia.

Profesionálne informačné technológie

Odborníci v oblasti IT strávia hodiny a hodiny týždenne pred počítačom. Nakoniec čelia veľkému stresu. Pracujú neskoro do noci a vtedy môže prísť k prepracovaniu. To má za následok zlé stravovacie návyky, čo môže nakoniec viesť k prírastku hmotnosti.

Sociálny pracovník

Sociálni pracovníci trávia veľa hodín sedením pri stole, odpovedajú na telefonické hovory a triedia papiere. Mnohí ľudia v tejto profesii jedia pri stoloch a sotva majú čas na nejakú fyzickú aktivitu.

Cestovný agent

Cestovné kancelárie sú pod tlakom, aby vyhoveli každému zákazníkovi. Plánujú, organizujú a zaoberajú sa finančnými aspektmi medových týždňov, rodinných prázdnin a iných výletov, ktoré môžu byť stresujúce. Takisto trávia každý deň hodiny pri stole.

Marketing a profesionáli v oblasti vzťahov s verejnosťou

Títo ľudia sa často zaoberajú rušnými plánmi a prísnymi termínmi, ktoré spôsobujú stres. Musia sa tiež pravidelne zúčastňovať na podujatiach, čo môže spôsobiť, že nedokážu udržiavať zdravé stravovacie návyky.

Umelec, dizajnér, architekt

Tieto povolania zahŕňajú kreativitu, dizajn a meniace sa plány. Tí, ktorí pracujú v kreatívnom priemysle, sotva dodržiavajú prísny harmonogram, ktorý sa často vzťahuje aj na ich jedlo. Jedia, čo chcú, kedy majú čas, čo je často hocikedy počas práce.

