6G sieť zmení podľa výskumníkov spôsob, akým umelá inteligencia tvorí informácie

6G sieť zmení spôsob, akým umelá inteligencia (AI) tvorí informácie, učí sa, komunikuje, aj ako je používaná.

6G hlavne sprístupní túto technológiu aj jej výhody všetkým.

Tvrdí to štúdia výskumného ústava spoločnosti OPPO, ktorá vykonáva predbežný výskum požiadaviek v oblastiach siete 6G, ich kľúčových technológií, aj jednotlivých funkcií systému.

Umelá inteligencia bude slúžiť ľuďom

OPPO verí, že 6G zmení spôsob, akým ľudia komunikujú s umelou inteligenciou. Zároveň umožní, aby sa umelá inteligencia stala technológiou, ktorá bude v prvom rade slúžiť ľudom.

Inteligentné zariadenia s podporou siete 6G sa stanú podľa firmy dôležitými pomocníkmi umelej inteligencie. Tieto zariadenia budú sťahovať a nasadzovať jej algoritmy na rôznych aplikačných úrovniach a vytvárať tak nové zážitky.

Autonómne vozidlá

Zariadenia budú zhromažďovať dáta, ktoré budú slúžiť ako základ pre pokročilejšie nástroje AI. Ako príklad zástupcovia OPPO načrtli, ako by mohlo vyzerať užívanie autonómnych vozidiel. Siete 6G budú schopné na základe polohy vozidla a aktuálnych podmienok priradiť najvhodnejší algoritmus umelej inteligencie rovnako, ako odporúčať optimálne komunikačné spojenie.

Pretože bude vozidlo schopné okamžite stiahnuť a spustiť algoritmy umelej inteligencie, ktoré sa učili v rámci prevádzky iných vozidiel a zariadení, čo najbezpečnejšia a najpohodlnejšia jazda bude pre cestujúcich samozrejmosťou.

Inteligentné zariadenia prevýšia ľudí

„Technologický vývoj musí byť orientovaný na budúcnosť. Mobilné komunikačné technológie sa vyvíjajú v desaťročných intervaloch a očakáva sa, že štandardizácia budúcej generácie komunikačných technológií začne v roku 2025 a komerčná implementácia bude nasledovať približne v roku 2035,“ tvrdí vedúci vedeckého tímu spoločnosti OPPO pre 5G Henry Tang.

Pri pohľade do roku 2035 očakáva, že počet inteligentných zariadení výrazne prevýši počet ľudí. Preto má byť budúca generácia siete 6G schopná slúžiť nie len potrebám ľudí, ale všetkým formám inteligencie vrátane ich rôznych interakcií.

Nová dimenzia

Jednou z inovácií je pomenovanie novej funkčnej úrovne umelej inteligencie. Tá bude novou dimenziou v sieťach 6G, ktorá bude súčasnú funkčnú a používateľskú úroveň pretínať kolmo a vytvorí celkom nové komplexné prostredie postavené na umelej inteligencii. Táto architektúra vylepší sieť 6G na dvoch úrovniach.

Vďaka sieťovým funkciám a pokročilým sieťovým schopnostiam sa bude sieť 6G sama optimalizovať a dynamicky sa spravovať, rovnako ako inteligentne distribuovať svoje zdroje. Sieť 6G zmení metódy, akými umelá inteligencia získava informácie, učí sa, komunikuje a používa sa.

Spolupracovať bude s partnermi

Na rozdiel od sietí 4G a 5G bude AI používaná na odvodzovanie a rozhodovanie v sieťach 6G organicky integrovaných na strane zariadení aj na strane siete, pričom dôležitejšiu úlohu bude hrať samotné zariadenie. Spoločnosť OPPO bude aj naďalej vykonávať predbežný výskum technológie 6G, ktorý v blízkej budúcnosti pomôže pri tvorbe svetových štandardov.





Ako kľúčový prispievateľ k popularizácii 5G bude OPPO taktiež spolupracovať so svojimi partnermi na podpore rozsiahlej komercializácie 5G a povedie vývoj internetu vecí prostredníctvom evolúcie komunikačných technológií.

