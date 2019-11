5 spôsobov ako dofinancovať hypotéku po 1.7.2018

Jedna z najčastejších a najdostupnejších foriem. Vo väčšine bánk nie je problém získať spotrebný úver až do výšky 25 000,-€. Úroky na spotrebných úveroch, sú však omnoho vyššie ako pri hypotékach, kde sa pohybujú okolo hranice 1%, pričom pri spotrebných úveroch je to až 5 - 20%. Okrem vysokých úrokov je ďalšou nevýhodou splatnosť spotrebného úveru, ktorá je oveľa nižšia ako pri hypotékach, spravidla to býva najviac 8 rokov.