30. predajňa potravín KRAJ sa otvára v Petržalke

8.12.2022 (Webnoviny.sk) - Pre zákazníkov z Bratislavy má spoločnosť TERNO real estate dobrú správu – jubilejná 30. predajňa KRAJ je pre nich oddnes otvorená v Petržalke na Nobelovom námestí. Od začiatku tohto roka pribudli do siete potravín KRAJ 3 nové predajne a spoločnosť zaznamenala takmer 7 % medziročný nárast zákazníkov. Predajne KRAJ sú špecifické svojím sortimentom. Okrem bežných produktov sa sústreďujú aj na podporu lokálnych a regionálnych výrobcov a sortiment pre ľudí s potravinovými intoleranciami, alergiami.

Zákazníci nájdu na ploche takmer 300 m? výrobky od lokálnych dodávateľov, zdravé potraviny či sortiment pre ľudí s potravinovými intoleranciami. „Ak chcete urobiť rodinný nákup pozostávajúci z moderných potravín, ktoré sú funkčné, lokálne či ručne vyrábané, tak je pre vás KRAJ ten správny formát. Ak máte v rodine celiatika, ak niekto trpí intoleranciou na laktózu alebo vyhľadáva vegánske a bio produkty, v KRAJi nájde to, čo potrebuje“ opisuje filozofiu predajní Marek Koštrna, marketingový manažér spoločnosti TERNO real estate. Na pultoch nového obchodu sú zákazníkom k dispozícii aj populárne potraviny privátnych značiek Z nášho kraja a TERKA. Tie prinášajú širokú škálu kvalitných produktov naprieč rôznymi kategóriami za dostupné ceny.

Nová predajňa KRAJ zamestnala 10 ľudí, celkovo si doteraz v sieti KRAJ našlo prácu 322 zamestnancov.

Na rok 2023 spoločnosť plánuje otvoriť ďalšie 3 predajne potravín KRAJ. Prvá sa má otvoriť už začiatkom roka v januári v Stupave.

