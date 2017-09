ZVOLEN: Zvolenčania myslia na zabezpečenie svojich domovov

ZVOLEN 25. septembra 2017 (WBN/PR) – Pri vlastnom bývaní je dôležité najskôr si ho ochrániť a až potom investovať do zariadenia.



K zabezpečeniu svojich príbytkov motivuje ľudí najčastejšie rekonštrukcia domov a bytov, kedy často uvažujú aj o výmene vstupných dverí za bezpečnostné. V regióne od Žiaru nad Hronom cez Zvolen až po Rimavskú Sobotu však úmerne s postupným ekonomickým rastom narastá aj majetková kriminalita. Vykradnutá domácnosť Lučenčana, alebo Detvana je následne oveľa nepríjemnejším dôvodom navštíviť odborníkov na zabezpečenie domu, alebo bytu.



Obyvatelia tohto regiónu majú dobré znalosti o tom ako svoje bývanie ochrániť. Mnohí si však domácnosť zariadia a až neskôr uvažujú nad jej zabezpečením. „Ľudia by mali pri vlastnom bývaní najprv myslieť na jeho ochranu a až potom ho zariaďovať, aby tak predišli riziku a možným zbytočným škodám,“ upozorňuje na základe dlhoročných skúseností konateľ spoločnosti ADLO Jozef Adame. Za dôležité považuje obrátiť sa na renomovanú spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami, lebo aj v oblasti zabezpečenia dverí a okien môžu občania natrafiť na nekvalitné výrobky.



„Vždy, keď uvažujeme o akomkoľvek bezpečnostnom prvku, nemali by sme sa spoliehať len na slová predajcu, ale mali by sme si to overiť. Jediný spôsob je vyžiadať si certifikát od výrobcu. Existujú európske normy, ktoré určujú pri dverách, kovaniach aj zámkoch odolnosť odskúšanú v certifikovanej skúšobni. Je tam päť bezpečnostných tried od jednotky, čo je základná ochrana až po piatu triedu, ktorá má úroveň trezorovej ochrany,“ vysvetľuje Adame. Dôležité je podľa neho zabezpečiť si kompletný set, teda nielen dvere danej bezpečnostnej triedy, ale zároveň aj certifikované kovanie a zámok s kľúčmi tej istej úrovne ochrany.



Pod Poľanou i Pustým hradom vie takmer každý, čo sú to bezpečnostné dvere. Málo ľudí však vie, že zabezpečiť nestačí iba hlavný vchod do príbytku. „Skutoční odborníci ponúknu komplexné riešenie a zabezpečia napríklad aj okná rodinného domu, alebo bytu,“ objasňuje regionálny riaditeľ spoločnosti ADLO Miloš Kóňa. Ako ďalej dodáva, ochrániť možno aj starú pôvodnú latkovú pivnicu v bytovom dome. „Výhody takto upravených pivníc už objavujú aj miestni obyvatelia,“ hovorí znalec problematiky a pozýva záujemcov do Zvolena, kde im skúsení odborníci predvedú a vysvetlia všetky možnosti zabezpečenia obydlí.



Vzhľadom k prístupnosti hypoték sa v posledných rokoch veľa hlavne mladých ľudí rozhodne postaviť si vlastný dom. „Pri výbere vstupných dverí na rodinných domoch je vhodné okrem ich bezpečnosti dbať aj na termoizolačné vlastnosti, keďže tieto dvere sú vystavené vonkajšiemu prostrediu,“ objasňuje Kóňa zastupujúci renomovaného dodávateľa takýchto dverí.



Okrem hlavného vstupu, ktorý je obvykle na viditeľnom mieste s väčším pohybom ľudí, býva často dôležitejšie zabezpečiť zadný vchod rodinného domu. „Pri menej viditeľnom vstupe do príbytku a celkovo na miestach, kde je menší pohyb ľudí, riziko kriminality rastie,“ vysvetľuje Adame. U rodinných domov tiež upozorňuje, že ich súčasťou bývajú aj garáže s prechodom do obytnej časti. „Garážové systémy v súčasnosti nie sú testované na odolnosť voči vlámaniu a ich konštrukcia je u väčšiny veľmi ľahko prekonateľná. Pokiaľ sa páchateľ dostane do garáže, potom sa môže dostať prechodovými dverami aj do obytnej časti,“ upozorňuje skúsený odborník a odporúča chrániť si aj tento vstup z garáže kvalitnými bezpečnostnými dverami.



Nároky Zvolenčanov rastú a často požadujú čiastočne presklené vstupné dvere, aby v priestore za nimi nebola tma. V tomto prípade je možné použiť pancierové sklo. Podľa Adameho na tomto špeciálnom skle nie je poznateľné o aké sklo ide. „Môže byť číre, rôzne vzorové dekoratívne, ale je bežným náradím nerozbitné,“ dodáva. Či už však máme bezpečnostné dvere nižšieho stupňa zabezpečenia, alebo vysoko sofistikované inteligentné dvere, ktoré cez mobil upozornia svojho majiteľa, že sa pri nich niečo podozrivé deje, dôležité je nezabudnúť na servis. Dostupnosť havarijnej služby v prípade vybuchnutia, servisné miesto na kľúče a zároveň prístupnosť týchto služieb 24 hodín denne odporúčajú odborníci požadovať vždy pri obstaraní kvalitných certifikovaných dverí.

