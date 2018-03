Zvládli sme to, sme veľmi šťastní, zhodli sa Kozák a Mak po triumfe na Kráľovskom pohári

BANGKOK 25. marca (WebNoviny.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti splnili cieľ a triumfovali na turnaji o Kráľovský pohár (Kings Cup) 2018 v thajskom Bangkoku (22. - 25. marca). Zverenci Jána Kozáka v nedeľňajšom finále na zaplnenom Národnom štadióne Rajamangala (45 425 divákov) zvíťazili tesne 3:2 nad domácim výberom.

Slováci viedli 2:0 i 3:1, hostiteľom sa dvakrát podarilo streliť kontaktný gól. Na zásahy Ondreja Dudu a Róberta Maka odpovedal v závere prvého polčasu po chybe brankára Michala Šullu Jakkaphan Kaewprom. V druhom polčase pri svojom debute v národnom mužstve skóroval Erik Pačinda, posledné slovo patrilo Pansovi Hemviboonovi.

V Kozákovej zostave aj debutanti

Tréner Kozák v súlade s avízom pristúpil k ôsmim zmenám v základnej zostave v porovnaní s duelom (2:1). V nedeľu debut v oficiálnom medzištátnom stretnutí absolvovalo kvarteto Michal Šulla, Boris Sekulič, Ľubomír Šatka, Erik Pačinda.



"Hralo sa vo fantastickej atmosfére, diváci boli vďační za každú peknú akciu," povedal pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kozák a pokračoval: "Prvý polčas sme mali hru pod kontrolou vedeli sme, čo chceme hrať a dali sme dva pekné góly. Vyzeralo to celé v poriadku, lenže prišla jedna chyba a súper znížil. Preto sme museli v druhom polčase po jednej pasáži reagovať z lavičky. Príchodom Stanislava Lobotku na ihrisko sme zas dostali hru do svojich rúk, dali sme tretí gól, veľmi dôležitý. Zápas sme zvládli. Som veľmi rád."

Mak strelil svoj jubilejný gól v reprezentácii

Pre krídelníka PAOK Solún Maka to bol jubilejný desiaty zásah v najcennejšom drese.

"Vyhrať takýto turnaj je pekný pocit, pretože finále bolo veľmi náročné. Thajčania hrali veľmi dobre, no my sme dali tri góly. Žiaľ, dostali sme dva góly, ktoré sme nemuseli dostať. Najdôležitejšie v týchto náročných podmienkach však je, že sme zvíťazili. Všetky naše góly boli veľmi pekné zásah Erika Pačindu bol ešte krajší, spravil to excelentne. Sme na ihrisku jedenásti a každý gól i asistencia sa rátajú," skonštatoval Mak a doplnil: "Sme veľmi radi, že sme to zvládli ako mužstvo, aj s realizačným tímom. Opakujem, sme radi, že sme zvíťazili, lebo všetci si myslia, že to je jednoduché, ale bolo to veľmi náročné. Vo finále sme sa cítili lepšie než v prvom dueli, zvykli sme si. Nebolo ľahké zvládnuť let, časový posun i teplo, no každý hráč to zvládol výborne a sme veľmi šťastní."

V dueli zdolaných semifinalistov o 3. miesto Gabon zvíťazil 1:0 nad Spojenými arabskými emirátmi.

Druhý triumf Slovenska na Kráľovskom pohári

Pre SR to je druhý triumf na podujatí pri druhej účasti. Slovensko sa na Kráľovskom pohári zúčastnilo aj v roku 2004 s ligovým výberom.

Postupne zdolalo Maďarsko (1:0) a hostiteľa (1:1, 5:4 v rozstrele z 11 m). SR vtedy viedol Dušan Galis v kádri boli Dušan Perniš, Marián Čišovský, Ján Ďurica, Igor Žofčák, Ján Kozák mladší, Martin Jakubko či Stanislav Šesták. Finále z roku 2004 bolo až do nedele jedinou konfrontáciou SR a Thajska. Slovensko, SAE, Thajsko a Gabon zhodne neuspeli v kvalifikácii o postup na tohtoročné MS do Ruska (14. júna - 15. júla).

Kormidelník SR Kozák v Bangkoku pre rozličné dôvody nemal k dispozícii Mareka Hamšíka, Vladimíra Weissa, Lászlóa Bénesa, Juraja Kucku, Matúša Bera, Matúša Kozáčika či Lukáša Štetinu.

Pre SR to boli prvé vystúpenia v tomto roku a aj od novembrových prípravných stretnutí proti Ukrajincom (1:2 v Ľvove) a Nórom (1:0 v Trnave). Najbližšie sa Slováci predstavia v prípravných zápasoch na prelome mája a júna - budú čeliť Holanďanom (31. 5. o 20.45 h v Trnave) a Maročanom (4. 6. o 20.00 h vo švajčiarskom Sione).

