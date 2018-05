Zviera zostane naďalej vecou, kritizuje Simon vládnu novelu zákona o veterinárnej starostlivosti

BRATISLAVA 12. mája (WebNoviny.sk) - Podľa novely zákona o veterinárnej starostlivosti zostane aj naďalej zviera vecou. Na tlačovej besede to uviedol nezaradený poslanec Zsolt Simon na margo vládnej novely zákona, ktorú v druhom čítaní prerokujú poslanci parlamentu na aktuálnej schôdzi.

"Novým zákonom o veterinárnej starostlivosti sa nič nezmení. Žiadny zákon nám nenavráti slušnosť do správania. Žiadny zákon bez zmeny prístupu ľudí nezmení výkon štátnej správy," povedal Simon s tým, že prijatím tohto zákona len ako propagandy zvieratá chrániť nebudeme. "Odsudzujem konanie, ktoré smeruje k týraniu zvierat," dodal.

Priestor pre nebezpečné precedensy

Zákon vytvára podľa poslanca priestor pre nebezpečné precedensy. Priblížil, že doteraz mohol vykonať domovú prehliadku policajt za istých podmienok, týmto zákonom už aj veterinár bude môcť vstúpiť do obydlia, ak je dôvodné podozrenie, že je ohrozený život alebo zdravie osoby, ohrozený život, zdravie a ochrana zvieraťa alebo ak je obydlie používané aj na podnikanie súvisiace s držaním zvierat.

"Za logické by som považoval, že by kontrolu mohol vykonať policajt za účasti veterinára," povedal. "Neprimerane veľká a neodôvodnená je rozšírená možnosť vstúpiť do obydlia," myslí si a dodal, že veterinár bude mať väčšie právomoci ako policajt.

Simon poukázal na to, že podľa návrhu môže orgán veterinárnej správy uložiť občanovi pokutu do 300 eur, ak občan neumožní vstup do obydlia. "Toto právo ani policajt nemá," dodal.

Ak si veterinár vyžiada občiansky preukaz občana a on odmietne preukázať svoju totožnosť, tak mu môže veterinár uložiť poriadkovú pokutu od 100 do 400 eur.

Túto pokutu môže uložiť aj v iných prípadoch, napríklad vtedy, ak odmietne občan poskytnúť potrebnú súčinnosť veterinárovi. "Táto vláda chce zámerne buzerovať občanov tejto krajiny?" pýtal sa Simon. Navrhuje, aby vládna koalícia návrh z rokovania stiahla.

Novelu zákona o veterinárnej starostlivosti z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v marci posunul parlament do druhého čítania.

„Novela obsahuje právnu úpravu, v zmysle ktorej má živé zviera osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami a v občianskoprávnych vzťahoch má osobitné postavenie. Na živé zviera sa vzťahujú ustanovenia o hnuteľných veciach, to neplatí, ak to odporuje povahe živého zvieraťa ako živého tvora," určuje novela, ktorá má podľa agrorezortu predstavovať účinný nástroj na boj proti nelegálnemu obchodovaniu so psami, teda proti takzvaným množiteľom.

Novela upravuje aj farmový chov zvierat a zvyšuje kompetencie štátnej veterinárnej a potravinovej správy.

