Župné voľby by mali stáť vyše desať miliónov eur

BRATISLAVA 13. augusta (WebNoviny.sk) - Novembrové krajské voľby by mali štát stáť takmer 10,2 milióna eur. Vyplýva to z návrhu Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017, ktorým by sa vláda mala zaoberať na najbližšom rokovaní.



Podľa predkladacej správy k návrhu, dá na prípravu a vykonanie volieb do vyšších územných celkov (VÚC) Ministerstvo vnútra SR 8 724 459 eur a Štatistický úrad SR 1 474 750 eur, čo spolu predstavuje spolu 10 199 209 eur.

Návrh predkladá na rokovanie vlády podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady SR Andreja Danka z 23. júna o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktorým určil deň konania volieb na sobotu 4. novembra.

Rozdelenie rozpočtu

Spomínaných vyše 8,7 milióna eur použije rezort vnútra hlavne na vyplatenie náhrad mzdy členom volebných komisií a odmien členom a zapisovateľom okrskových volebných komisií. Taktiež zaplatí tlač hlasovacích lístkov, metodických a informačných materiálov a volebných tlačív.



Z prostriedkov zaistí činnosť volebných komisií, vybavenie, nevyhnutné úpravy a prevádzku volebných miestností, ale aj ochranu verejného poriadku v deň konania regionálnych volieb. Napríklad, na elektronické komunikačné spojenie volebných komisií pôjde päť eur pre každú volebnú komisiu. Štatistický úrad použije takmer 1,5 milióna eur na spracovanie výsledkov krajských volieb.

Harmonogram prípravy

Návrh Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 ďalej podrobne definuje úlohy pre ústredné orgány štátnej správy, okresné úrady a orgány územnej samosprávy a termíny ich plnenia v súlade so zákonom o podmienkach výkonu volebného práva. Ich splnenie zaistí prípravu a vykonania volieb do VÚC.

Týkajú sa predovšetkým zabezpečenia tlače a distribúcie volebných tlačív, elektronického komunikačného spojenia volebných orgánov všetkých stupňov, tiež zabezpečenia možnosti voličov uplatniť hlasovacie právo, vrátane cudzincov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Harmonogram prípravy na krajské voľby tiež určuje termíny pre vytvorenie volebných orgánov všetkých stupňov a podmienok pre ich činnosť.

Žiadny vplyv na verejné financie

Počíta taktiež so zabezpečením školenia ľudí, ktorí sa budú podieľať na príprave volieb a hlasovania, spracovania jeho výsledkov, tiež na úschove volebných dokumentov a ďalších prácach súvisiacich s prípravou a vykonaním volieb.

Materiál nemá vplyv na verejné financie nad schválené limity štátneho rozpočtu na rok 2017. Po medzirezortnom pripomienkovom konaní sa na rokovanie vlády predkladá bez rozporov.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.