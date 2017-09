Župan predáva nemocnice a likviduje letisko, vraví Viskupič a žiada od Mikuša odpočet práce

„Chcel by som vedieť, kde je ambícia vystavať vo Voderadoch Národné olympijské centrum, ktoré sa ´stavalo´ iba počas predvolebnej kampane v roku 2013 a po nej zostalo ticho. V roku 2016 sa areál kaštieľa predal. Zároveň by som chcel v odpočte počuť, čo s piešťanským letiskom. Pretože vyzerá to tak, že náš župan predáva nemocnice, predáva kaštiele, likviduje letisko, nepočujem ani odpočet, ani zámery. Vyzývam týmto dosluhujúceho župana, aby prišiel so slušným, ľudským a chlapským odpočtom svojej práce,“ povedal v utorok v Trnave Viskupič.