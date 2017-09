Zotrvanie Richtera je výhrou premiéra Fica, SNS podľa politického analytika očakávane cúvla

BRATISLAVA 7.septembra (WebNoviny.sk) - Pri hlasovaní o vyslovení nedôvery ministrovi práce Jánovi Richterovi sa stalo to, čo sa očakávalo, teda že Slovenská národná strana (SNS) cúvla.

Pre agentúru SITA to uviedol politický analytik Ján Baránek s tým, že teraz vyvstáva otázka, či za to niečo dostanú.





Nevypočitateľná SNS pre koalíciu

"Otázka je, o čom skutočne bol ten spor," povedal s tým, že výsledok sa dá vnímať ako víťazstvo premiéra. Zákulisné tvrdenia, že v prípade Richterovho zotrvania nebudú poslanci SNS hlasovať za ním predložené zákony, označil Baránek za naivné.

"Bolo by to vnášanie nesystémových prvkov. Stačí pritom, keď zákon predloží niekto íný, napríklad minister financií," skonštatoval. Podľa Baránka sa však SNS v tomto prípade ukazuje stále viac ako nevypočitateľná pre koalíciu. "Môže to poznačiť vládnutie koalície," dodal.





Poslanci SNS sa zdržali hlasovania

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD) zostáva vo funkcii. Po piatich hodinách rozpravy mu poslanci NR SR nedôveru nevyslovili, pokus opozičných strán tak bol neúspešný. Za odvolanie ministra hlasovalo 61 poslancov. Potrebných bolo 76 hlasov. Prítomných poslancov bolo 139.

Proti odvolaniu Richtera hlasovalo 65 poslancov a trinásti sa zdržali. Za odvolanie hlasovali prítomní opoziční poslanci za SaS, OĽaNO-NOVA, Sme rodina, nezaradení okolo Miroslava Beblavého. Proti odvolaniu boli poslanci Smeru-SD, Mosta-Híd, nezaradení poslanci Peter Marček a Rastislav Holúbek. Poslanci za Slovenskú národnú stranu sa hlasovania zdržali.

