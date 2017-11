Zosadený katalánsky prezident Puigdemont odštartoval predvolebnú kampaň, bude ju viesť z Belgicka

BRUGGY 25. novembra (WebNoviny.sk) - Zosadený katalánsky prezident Carles Puigdemont v sobotu oficiálne odštartoval kampaň pred predčasnými regionálnymi voľbami v Katalánsku, v ktorých sa chce opäť uchádzať o funkciu. Nie je jasné, či mu španielska centrálna moc dovolí kandidovať, a už vôbec nie, či by ho v prípade víťazstva nechala opäť zasadnúť do funkcie katalánskeho prezidenta.

Spoločne za Katalánsko

Puigdemontove politické hnutie sa volá Spoločne pre Katalánsko a kampaň bude viesť z Belgicka, kde momentálne žije a čaká na rozhodnutie belgických súdov o jeho prípadnom vydaní do Španielska. Tam čelí on a ďalší členovia zosadenej katalánskej vlády obvineniam zo vzbury a ďalších prečinov, za ktoré im teoreticky hrozí až 30 rokov za mrežami.





V sobotu za Puigdemontom vycestovalo na oficiálne otvorenie predvolebnej kampane do belgických Brúg všetkých 90 kandidátov za jeho hnutie.

Puigdemontova kandidatúra bude tak trochu aj súboj s časom a veľa bude závisieť od toho, ako rýchlo budú konať belgické súdy. Katalánske regionálne voľby sa konajú 21. decembra.

Oficiálne otvorenie predvolebnej kampane

Rozhodnutie belgického súdu o vydaní či nevydaní Puigdemonta do Španielska môže padnúť síce už 4. decembra, no zosadený katalánsky prezident má potom ešte dve možnosti odvolať sa, čo znamená, že celý proces by za istých okolností mohol trvať aj niekoľko mesiacov.

Všetko bude záležať od belgických súdov a tiež od postoja španielskych centrálnych inštitúcií. Puigdemontova podpora medzi obyvateľmi Katalánska a najmä ich podpora pre nezávislosť Katalánska od Španielska sa po drastických zásahoch zo strany španielskej vlády výrazne zvýšila. Puigdemontov volebný výsledok, ak mu možnosť kandidovať nebude odopretá, by preto podľa analytikov mohol byť veľmi dobrý.

Katalánsky parlament vyhlásil nezávislosť Katalánska od Španielska 27. októbra. Už 1. októbra sa v referende, ktoré španielska vláda od začiatku označovala za nelegálne, vyslovilo 92 percent katalánskych voličov za nezávislosť.

Účasť však bola - aj vďaka tlaku Madridu, ktorý Kataláncov vyzýval na bojkot referenda - len 43-percentná. V reakcii na vyhlásenie nezávislosti španielsky premiér Mariano Rajoy zbavil katalánskych lídrov právomocí, rozpustil regionálny parlament a zvolal predčasné voľby.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.