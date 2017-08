Zoo v Bojniciach získala ďalší vzácny exemplár, je iba v dvoch zoologických záhradách na svete

BRATISLAVA 27. augusta (WebNoviny.sk) – Národná zoologická záhrada v Bojniciach sa stala domovom ďalšieho exotického a vzácneho zvieraťa. Je ním nandínia africká, ktorú mimo Afriky v súčasnosti chovajú iba v dvoch zoologických záhradách na svete.

„Nandínia africká je nová rarita našej kolekcie vzácnych a unikátnych zvierat z celého sveta. Návštevníci bojnickej Zoo tak majú jedinečnú príležitosť pozorovať z blízka toto málo známe a tajomné zviera,“ uvádza Zoo Bojnice na svojej stránke. Ročnú samicu nandínie získali z malej miestnej Zoo na predmestí Lomé, hlavného mesta západoafrickej krajiny Togo. „Intenzívne pracujeme na dovoze ďalších zvierat, no zdá sa, že to nepôjde tak rýchlo, ako by sme chceli,“ uviedol zoológ Michal Sloviak.

Obýva tropické dažďové lesy

Nandínia je drobná šelma, príbuzná cibetkám a ženetkám. Vyznačuje sa pomerne štíhlym telom s dlhým chvostom, a nenápadným sivohnedým sfarbením s tmavými škvrnami. Nezvyčajné sú jej viditeľne žiarivé oči tmavožltej farby.

Nandínia obýva najmä tropické dažďové lesy na veľkom území západnej, strednej a východnej Afriky. Žije samotársky a veľmi skryto, aktívna býva prevažne v noci, väčšinu času trávi v korunách stromov. Dôležitou súčasťou jej potravy sú ovocné plody. Okrem toho však požiera aj rôzne kvety a listy, vtáčie vajcia, loví hmyz, drobné stavovce, často hlodavce či netopiere.

Majster kamufláže

Nandínia je podľa Sloviaka majster dokonalej kamufláže. „O tom, ako neuveriteľne dokáže splynúť s prostredím, sme sa presvedčili aj u nás v zoo – po vypustení do expozície sme ju nevedeli nájsť. Zrejme aj to bude jedným z najhlavnejších dôvodov toho, prečo je taká vzácna,“ povedal Sloviak s tým, že nandínia síce patrí v niektorých oblastiach Afriky k najbežnejším nočným predátorom, dodnes ju však v prírode až na pár výnimiek nikto nevidel a nenafotil.

Často sú dôkazom jej prítomnosti v danej oblasti len úlovky domorodcov alebo zrazené jedince pri frekventovaných cestách cez územia pralesov.

