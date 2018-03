Zomrela celebrita medzi nosorožcami, ktorú nazvali aj najžiadanejším slobodným mužom na svete

NAIROBI 20. marca (WebNoviny.sk) - V kenskej rezervácii Ol Pejeta v pondelok zomrel posledný samec nosorožca tuponosého severného (Ceratotherium simum cottoni) menom Sudán.

Prostredníctvom vyhlásenia o tom informovali výskumníci zo spomínanej rezervácie, ktorí uviedli, že 45-ročného samca museli utratiť po tom, ako sa jeho zdravotný stav pre "komplikácie spojené s vekom" zhoršil a už nedokázal stáť na nohách. Podľa vedcov nosorožcovi zdegenerovali svaly a kosti, na koži mal značné zranenia a infekciu na pravej zadnej nohe.

Kriticky ohrozený nosorožec

Sudán bol jedným z posledných troch jedincov kriticky ohrozeného nosorožca tuponosého severného. Okrem neho žijú v Ol Pejeta jeho dcéra Najin a jej dcéra Fatu, ktoré rovnako ako on zohrávajú dôležitú úlohu pri snahách o zachránenie poddruhu pred vyhynutím.

"Bol úžasným ambasádorom svojho druhu a budeme si ho pamätať pre všetko, čo urobil pre celosvetové zvýšenie povedomia o kritickej situácii nielen nosorožcov, ale aj mnoho tisícov ďalších druhov, ktoré v dôsledku neudržateľnej ľudskej činnosti čelia vyhynutiu," vyjadril sa riaditeľ rezervácie Richard Vigne.

Sudán, ktorý niesol meno po svojej rodnej krajine, bol posledným nosorožcom tuponosým severným narodeným v divočine. Ešte v 70. rokoch minulého storočia ho previezli do zoologickej záhrady v českom meste Dvůr Králové nad Labem, kde žil až do roku 2009.



Vtedy ho opäť previezli do Afriky aj s tromi zostávajúcimi plodnými samicami, a to do rezervácie Ol Pejeta v Keni, kde ich 24 hodín denne strážili ozbrojení rangeri. Podľa agentúry AP by sa o Sudánovi dalo hovoriť ako o celebrite, ktorá lákala tisícky turistov. Počas charitatívnej iniciatívy v zoznamovacej aplikácii Tinder ho vlani nazvali "Najžiadanejším slobodným mužom na svete".

Zosnulý nosorožec "významne prispel k prežitiu svojho druhu, keďže splodil dve samice," uviedli odborníci. Ako dodali, v pondelok z neho odobrali genetické vzorky, ktoré "poskytujú nádej pre budúce pokusy rozmnožovania nosorožcov tuponosých severných prostredníctvom pokročilých bunkových technológií".

Sudán môže mať ešte potomka

Jedinou nádejou na zachovanie poddruhu je v súčasnosti "umelé oplodnenie s použitím vajíčok od dvoch zostávajúcich samíc, uskladnených spermií od samcov nosorožca tuponosého severného a náhradných matiek z poddruhu nosorožca tuponosého južného," uviedli vo vyhlásení.

"Môže to znieť neuveriteľne, ale vďaka novo vyvinutým technológiám môže mať aj Sudán ešte potomka," vyjadril sa riaditeľ pre medzinárodné projekty zoo v Dvore Králové Jan Stejskal.



Nosorožce tuponosé severné kedysi obývali časti Čadu, Sudánu, Ugandy, Konga a Stredoafrickej republiky, no stali sa obzvlášť zraniteľnými počas ozbrojených konfliktov, ktoré po desaťročia sužovali krajiny.

Ostatné nosorožce, ako nosorožec tuponosý južný (Ceratotherium simum simum) alebo nosorožec ostronosý (Diceros bicornis), sú v súčasnosti ohrozené pytliakmi, ktorí ich zabíjajú pre ich rohy žiadané na nelegálnych trhoch v Ázii. V Afrike žije zhruba 20-tisíc nosorožcov tuponosých južných.

