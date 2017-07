Zomrel člen Siene slávy NBA John Kundla, zaradili ho medzi najlepších trénerov histórie

Trénerskú prácu začal ako 31-ročný a vo funkcii zostal do svojich 42. rokov. Bol známy miernymi reakciami pri postrannej čiare, na rozdiel od temperamentných koučov. Trénerskú kariéru v Lakers bilancoval so 423 víťazstvami a 302 prehrami. Štyrikrát koučoval mužstvá v All-Star zápasoch NBA. Potom ešte deväť rokov viedol univerzitný tím Minnesoty. Kundlu uviedli do Siene slávy v roku 1995. O rok neskôr ho zaradili medzi 10 najlepších koučov histórie súťaže pri príležitosti osláv päťdesiatin NBA.