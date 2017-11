Zomrel „The Fight Doctor“, bývalý lekár legendárneho Muhammada Aliho

MIAMI 17. novembra (WebNoviny.sk) - Vo štvrtok vo svojom dome v americkom Miami na Floride vo veku 89 rokov zomrel Fernando "Ferdie" Pacheco, bývalý lekár legendárneho boxera z USA - už tiež nežijúceho Muhammada Aliho.

Úmrtie "The Fight Doctora" potvrdila pre The Associated Press jeho dcéra Tina Louise. Rodák z Tampy Pacheco sa s Muhammadom Alim, vtedy ešte Cassiusom Clayom, spoznal v roku 1960 vo 5th Street Gym na Miami Beach, keď pästiar začal trénovať pod dohľadom Angela Dundeeho.





V Aliho rohu ringu bol Pacheco v rokoch 1962 - 1977. Neskôr v športovej sfére pôsobil ako televízny odborný spolukomentátor.

