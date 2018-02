ZOH 2018 v Pjongčangu (hokej – zápas o postup do štvrťfinále): Slovensko – USA

PJONGČANG 20. februára (WebNoviny.sk) – Slovenskí hokejisti v utorkovom zápase o postup do štvrťfinále mužského turnaja na zimnej olympiáde v Pjongčangu podľahli Američanom 1:5.

Po bezgólovej prvej tretine otvoril skóre duelu po 96 sekundách druhého dejstva Ryan Donato, o ďalších 40 sekúnd zvýšil na 2:0 pre tím USA obranca James Wisniewski v presilovke o dvoch korčuliarov.

Trojgólový rozdiel potom stanovil Marco Arcobello, Slováci ešte v závere II. tretiny znížili na 1:3 delovkou Petra Čerešňáka. V záverečnej časti hry reprezentanti USA poistili svoj náskok ďalšími dvoma gólmi, skórovali Garrett Roe a znovu Donato.

Američania vo štvrťfinále narazia na Čechov, ktorí vyhrali základnú A-skupinu, keď postupne zdolali Kórejskú republiku (2:1), Kanadu (3:2 po sam. nájazdoch) a Švajčiarsko (4:1). Štvrťfinálový súboj je na programe v stredu od 12:10 miestneho času (4:10 SEČ).

Zverenci trénera Craiga Ramsayho vyhrali na olympiáde len jeden zápas, keď hneď na úvod šokovali OŠR (Rusko), keď otočili výsledok z 0:2 na 3:2. V základnej B-skupine potom podľahli Američanom (1:2) a Slovincom (2:3 po sam. nájazdoch). Ak by Slovincov zdolali v riadnom hracom čase skupinu by vyhrali, ale prehra znamenala nakoniec posledné miesto.

HOKEJ: play-off o štvrťfinále

hralo sa v Gangneung Hockey Centre

USA – Slovensko 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)



Góly:

21:36 – 1:0 R. Donato (M. Gilroy, T. Terry)

22:20 – 2:0 J. Wisniewski (T. Terry) – presilová hra 5 proti 3

33:30 – 3:0 M. Arcobello (T. Terry, J. Blum)

36:54 – 3:1 P. Čerešňák (D. Graňák, L. Nagy) – presilová hra

49:52 – 4:1 G. Roe (B. Little, B. O’Neill)

56:46 – 5:1 R. Donato (J. Wisniewski) – presilová hra



Vylúčenia:

03:36 M. Bubela – 2 min. (hákovanie)

14:52 B. Gionta – 2 min. (seknutie)

22:02 L. Nagy – 2 min. (nedovolené bránenie brankára)

22:02 M. Čajkovský – 5 min. + DKZ (úder do hlavy a krku)

35:13 J. Greenway – 2 min. (seknutie)

42:34 B. Sanguinetti – 2 min. (podrazenie)

43:25 T. Starosta – 2 min. (seknutie)

50:58 J. Greenway – 2 min. (podrazenie)

55:58 M. Ďaloga – 2 min. (seknutie)



strely nabránu: 33:23, vylúčenia: 4:4 na 2 min., navyše: 23. M. Čajkovský 5 min. + DKZ (úder do hlavy a krku), presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, rozhodcovia: A. Rantala, A. Salonen (obaja Fín.) – H. Pihlblad (Švéd.), S. Suominen (Fín.),6391 divákov



Zostavy:

USA: Zapolski – Gunderson, Sanguinetti, Welch, Gilroy, Billins, Blum, Wisniewski – B. Little, Roe, O’Neill – Chris Bourque, Greenway, B. Gionta – Donato, Arcobello, Terry – Stoa, McCarthy, Slater – B. Butler

Slovensko: J. Laco – Marek Ďaloga, Baranka, Graňák, Čerešňák, Starosta, Čajkovský, Mikuš – Cingel, T. Marcinko, Lamper – Marcel Haščák, Bubela, M. Bakoš – L. Nagy, T. Surový, Marek Hovorka – Ölvecký, M. Krištof, M. Sukeľ – Kudrna

I. tretina



Američania vleteli do zápasu ako kométa a okamžite dostali slovenských reprezentantov pod tlak, už po niekoľkých sekundách musel byť brankár Ján Laco v pohotovosti, hokejisti USA puk za jeho chrbát nedostali. Aktivita Američanov vyústila do vylúčenia Miloša Bubelu v 4. minúte, Slováci sa následne ubranili.

V 15. minúte išiel na trestnú lavicu aj americký veterán a kapitán Brian Gionta, v presilovke neuspeli ani zverenci kouča Craiga Ramsayho. V závere úvodnej časti hry sa do veľkej šance dostal Chris Bourque, ale nedokázal skórovať.

II. tretina



Už po 96 sekundách druhej tretiny otvoril skóre duelu Ryan Donato – 1:0.



Slováci nedostali príležitosť na rýchlu odpoveď, naopak, museli hrať v početnej nevýhode o dvoch hráčov po faule Ladislava Nagya a zákroku Michala Čajkovksého, ktorý dostal trest do konca zápasu. Američania presilovku rýchlo využili a 40 sekúnd od prvého gólu zvýšil James Wisnievski – 2:0.



Tím USA stanovil trojgólový rozdiel v 34. minúte zásahom Marca Arcobella – 3:0. Iskričku nádeje pre hráčov spod Tatier vykresal v závere druhej časti tvrdou strelou v presilovke Peter Čerešňák – 3:1. Obranca Plzne sa napokon s dvoma gólmi stal najlepším strelcom Slovenska na turnaji.

III. tretina



Pohodlné vedenie o tri góly vrátil Američanom v 50. minúte Garret Roe – 4:1. Krátko po inkasovanom góle mohli Slováci znížiť, ale ďalšiu presilovú hru nevyužili. Naopak, v 56. minúte putoval na trestnú lavicu Marek Ďaloga a hráči USA premenili tretiu presilovku – Lacovi nedal šancu opäť Donato – 5:1.

Hlasy

Craig Ramsay (tréner SR): „S naším vystúpením nie som spokojný. Nepodarilo sa nám síce postúpiť do štvrťfinále, ale taká vysoká prehra je krutá. Urobili sme niekoľko veľkých chýb, ktoré náš súper potrestal. Chybami boli najmä vylúčenia. V presilovke sme síce znížili a videli sme šancu na návrat do zápasu, ale súper hral dobre a nedovolil nám to. Rád by som vyzdvihol výkon brankára Jána Laca.“



Vladimír Országh (asistent trénera SR): „Je to pre nás veľké sklamanie, najmä po tom, čo sme turnaj sme začali víťazstvom proti Rusom. Teraz to bol zápas o všetko, prvá tretina bola z našej strany solídna. Opäť ma mrzia naše vylúčenia. Urobili sme zopár chýb, kde nás stáli lepší výsledok. V závere sme to potrebovali otvoriť, aby sme skórovali a vyústilo to v takýto krutý výsledok. Musíme sa na to pozerať pozitívne, bolo tu veľa mladých chalanov. Hanbu sme si určite neurobili, pre mladých hráčov to je veľký posun dopredu. Chýbal nám strelec, ale mali sme i málo agresivity pred súperovou bránkou. Mali sme streliť nejaké škaredé góly. Opakujem, pre mladých hráčov to bola veľká škola.“



Ján Laco (brankár SR): „V tomto súboji rozhodli presilovky. My sme nevyužili ani jednu a Američania až tri. V takýchto dôležitých zápasoch nám nemôže stačiť výkon, aký sme predviedli. Reprezentanti USA zúžitkovali všetky možnosti, ktoré sme im ponúkli.“



Marek Ďaloga (obranca SR): „Znovu to bolo o oslabeniach, ktorým sme sa dnes chceli vyvarovať, ale opäť sa nám to nepodarilo. Neviem, kde je chyba. Problémom bola aj naša efektivita. Šance sme si vypracovali, aj ja osobne som nejaké mal, no nepremenili sme ich. Neviem, čo som mal pri nich urobiť inak, asi som mal skôr strieľať. Američania nám ukázali ako sa to má hrať a premieňať. Myslím si, že hokej bol vyrovnaný, ale oni góly dali a my nie. V tom bol rozdiel.“



Tomáš Surový (útočník a kapitán SR): „Sme sklamaní, že sme po sľubných výkonoch v skupine sme v zápase o postup nezahrali dobre. Za stavu 0:3 sa to už ťažko doťahuje, nepodarilo sa nám už znížiť o na jednogólový rozdiel, mali sme si to postrážiť. Nemôžeme jednoducho prehrávať o tri góly, lebo proti takému kvalitnému mužstvu sa to veľmi ťažko doháňa. Oslabenia nás stáli celý turnaj. Prehrali sme však ako tím, nie je to o jednotlivcoch. Keď sme dostali tri góly, potom sa to už ťažko odvracalo. Mali sme aj presilovky, v ktorých sme mali dať gól. Žiaľ, nepodarilo sa nám to. Je jedno, kto dá góly. Samozrejme sme tam od toho my útočníci, ale keď sme my natlačení pred súperovou bránkou, sú voľní beci, ktorí za nás na tomto turnaji presadili. V každom prípade, mali sme skórovať viackrát, lebo takto sa ťažko víťazí.“

