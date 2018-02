ZOH 2018 v Pjongčangu (hokej – semifinále): Kanada – Nemecko

PJONGČANG 23. februára (WebNoviny.sk) – V druhom semifinále mužského hokejového turnaja na zimných olympijských hrách v Pjongčangu na seba narazia reprezentácie Kanady a Nemecka. Zápas sa v Gangneung Hockey Centre začína od 13.10 SEČ.

Nemci sú najväčším prekvapením olympijského turnaja. V C-skupine síce veľa „vody nenamútili“, keď získali iba dva body za výhru po samostatných nájazdoch nad Nórmi. Fínom podľahli 2:5 a Švédom 0:1. V zápase o postup do štvrťfinále však zdolali Švajčiarov (2:1 po predĺžení) a s súboji o postup do semifinále šokujúco vyradili „tri korunky“ (4:3 po predĺžení).





Kanaďania zatiaľ v Pjongčangu prehrali iba jeden zápas – v základnej A-skupine s Čechmi (2:3 po sam. nájazdoch), ale postupovali priamo do štvrťfinále, ako najlepší tím z druhých miest. V „áčku“ porazili Švajčiarov (5:1) a aj domácu reprezentáciu (4:0). Do boja o medaily ich posunul „futbalový výsledok“, keď si vo štvrťfinále poradili s Fínmi (1:0).

V prvom semifinále od 8.40 SEČ na seba narazili Česko a OŠR (Rusko).

HOKEJ – MUŽI (semifinále)

Gangneung Hockey Centre

Kanada – Nemecko 3:4 (0:1, 1:3, 2:0)



Góly:

14:43 – 0:1 B. Macek (D. Kahun) – presilová hra 5 proti 3

23:21 – 0:2 M. Plachta (P. Hager)

26:49 – 0:3 F. Mauer (M. Goc, D. Wolf)

28:17 – 1:3 G. Brulé (Ch. Lee, M. Moreau) – presilová hra

32:31 – 1:4 P. Hager (M. Plachta, F. Schutz) – presilová hra

42:42 – 2:4 M. Robinson (Ch. Thomas, Ch. Lee)

49:42 – 3:4 D. Roy (Ch. Lee. M. Noreau) – presilová hra



* v čase 43:21 D. Kahun (Nem.) nepremenil trestné strieľanie



Vylúčenia:

07:53 Nemecko – 2 min. (veľa hráčov na ľade)

12:29 F. Schutz – 2 min. (vrazenie na mantinel)

13:19 L. Vey – 2 min. (hra so zdvihnutou hokejkou)

13:19 Kanada – 2 min. (zdržiavanie hry)

15:14 P. Hager – 2 min. (podrazenie)

27:30 Y. Seidenberg – 2 min. (hrubosť)

29:31 Nemecko – 2 min. (veľa hráčov na ľade)

32:28 E. O’Dell – 2 min. (hákovanie)

32:59 G. Brulé – 5 min. + DKZ (napadnutie hlavy a krku)

38:48 R. Bourque – 2 min. (hra so zdvihnutou hokejkou)

43:21 C. Goloubef – za podrazenie rozhodcovia nariadili trestné strieľanie

49:15 M. Plachta – 2 min. (krosček)

50:53 F. Hördler – 2 min. (podrazenie)

54:22 Ch. Ehrhoff – 2 min. (hrubosť)

54:22 Ch. Thomas – 2 min. (hrubosť)



strely na bránu: 31:15, vylúčenia: 5:8 na 2 min., navyše: 33. G. Brulé (Kan.) – 5 min. + DKZ (napadnutie hlavy a krku), presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, rozhodcovia: J. Kubuš (SVK), T. Mayer (USA) – F. McIntyre (USA), A. Otmačov (Rus.), 4057 divákov



Zostavy:

Kanada: Poulin – M. Robinson, Ch. Lee, Noreau, Chay Genoway, Goloubef, Gragnani, Stollery – Brulé, Derek Roy, Rene Bourque – Ch. Thomas, Kelly, Raymond – Ebbett, Vey, Wolski – Lapierre, O’Dell, Klinkhammer – Kozun

Nemecko: Aus den Birken – Boyle, Ehrhoff, M. Müller, Y. Seidenberg, J. Müller, Hördler, Krupp – Reimer, Hager, Ehliz – Plachta, M. Goc, Kink – Macek, Kahun, Wolf – Mauer, Fauser, Schütz – Noebels



Nemci šokovali zámorských hokejistov už v úvodnej tretine, v 15. min otvoril skóre v presilovej hre Brooks Macek. V prostrednej časti hry Nemecko svoj náskok ešte zveľadilo, presadili sa Matthias Plachta a Frank Mauer. V 29. min znížil Gilbert Brulé, ale vedenie nemeckých hokejistov už o päť minút neskôr poistil Patrick Hager.



Kanaďania v tretej tretine zabrali, skórovali Mat Robinson a Derek Roy, ale hráči „javorových listov“ napriek veľkému tlaku v závere nevyrovnali ani pri hre bez brankára a budú hrať iba o bronz. Nepodarí sa jej tak získať olympijské zlato tretíkrát v sérii. Hlavným rozhodcom tohto semifinálového stretnutia bol Slovák Jozef Kubuš.

Hlas

Patrick Reimer (útočník Nemecka): „Je to neuveriteľný pocit, podarilo sa nám niečo nevídané. Pred začiatkom turnaja sme ani len netušili, že môžeme hrať o medaily. Vo finále nemáme čo stratiť, Rusi sú jednoznační favoriti. Ak však budeme pokračovať vo výkonoch, ktoré sme ukázali v základnej skupine i vo vyraďovacej fáze podujatia, môžeme uspieť.“

