ZOH 2018 v Pjongčangu (hokej – semifinále): Česko – OŠR (Rusko)

PJONGČANG 23. februára (WebNoviny.sk) – V piatok 23. februára sú na zimných olympijských hrách v Pjongčangu na programe aj semifinálové zápasy mužského hokejového turnaja. Od 8.40 SEČ hrajú Česi proti Rusom.

Českí hokejisti skončili prví v základnej A-skupine, kde postupne zdolali domácu Kórejskú republiku (2:1), Kanaďanov (3:2 po sam. nájazdoch), Švajčiarov (4:1) a postúpili priamo do štvrťfinále, v ktorom vyradili Američanov (3:2 po sam. nájazdoch).





Rusi odštartovali turnaj senzačnou prehrou so Slovákmi (2:3), keď premárnili dvojgólové vedenie. V ďalších dvoch zápasov v „slovenskej“ B-skupine si však napravili chuť. Slovincov deklasovali 8:2 a Američanov zdolali 4:0. Podobne ako Česi vyhrali základnú skupinu a postupovali priamo do štvrťfinále, v ktorom nedali šancu Nórom (6:1).

HOKEJ – MUŽI (semifinále)

Gangneung Hockey Centre

Česko – OŠR (Rusko) 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)



Góly:

27:47 – 0:1 N. Gusev (P. Daciuk)

28:14 – 0:2 V. Gavrikov (I. Telegin, M. Grigorenko)

59:39 – 0:3 I. Kovaľčuk (A. Zub) – gól do prázdnej bránky



Vylúčenia:

06:32 Rusko – 2 min. (veľa hráčov na ľade)

09:49 P. Koukal – 2 min. (hra so zdvihnutou hokejkou)

21:23 R. Červenka – 2 min. (nedovolené bránenie)

21:23 K. Kaprizov – 2 min. (hra so zdvihnutou hokejkou)

28:55 I. Kovaľčuk – 2 min. (faul kolenom)

32:13 I. Kovaľčuk – 2 min. (seknutie)

34:29 J. Sekáč – 2 min. (hra so zdvihnutou hokejkou)

46:24 I. Kablukov – 2 min. (hákovanie)



strely na bránu: 29:21, vylúčenia: 3:5 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, rozhodcovia: B. Iverson (Kan.), M. Lemelin (USA) – J. Dahmen (Švéd.), S. Suominen (Fín.)



Zostavy:

Česko: Francouz – J. Kolář, Mozík, Polášek, Nakládal, Jordán Kundrátek, O. Němec – Birner, Horák, Řepík – D. Kubalík, Jan Kovář, M. Erat – Červenka, Mertl, Martin Růžička – Sekáč, Koukal, Radil – T. Zohorna

OŠR:Košečkin – Vojnov, Gavrikov, Kiselevič, Nesterov, Zub, Zubarev, J. Jakovlev – Kalinin, Andronov, Kovaľčuk – Kaprizov, Daciuk, N. Gusev – Barabanov, Prochorkin, Širokov – Grigorenko, Kablukov, Telegin – Moziakin



V prvej tretine mali obaja súperi po jednom vylúčenom hráčovi, no Rusi boli nebezpečnejší. Brankára Francouza ohrozili Kaprizov, N. Gusev či Kalinin, ale skóre sa nemenilo.



V druhej časti nepochodil v brejku Červenka, na opačnej strane Daciuk našiel N. Guseva a Rusi viedli – 0:1. O 27 sekúnd neskôr bol už rozdiel dvojgólový, keď Telegin z pravej strany prihral v prečíslení Gavrikovovi a Francouz kapituloval druhýkrát – 0:2. Dvakrát potom putoval na trestnú lavicu hviezdny Kovaľčuk, pri prvej presilovke český útočník Martin Růžička spálil hneď niekoľko šancí na skorigovanie. Pred druhou sirénou neuspel Rus Grigorenko.



V tretej dvadsaťminútovke si Rusi umnou taktickou hrou strážili náskok, aj keď sa niekoľkokrát nechali zatlačiť pred brankárom Košečkinom, Česi si výraznejšiu šancu na gól nevypracovali, nepomohla im ani hra bez brankára v záverečných dvoch minútach. Naopak Kovaľčuk gólom do prázdnej bránky spečatil postup Rusov – 0:3.

Hlasy

Iľja Kovaľčuk (útočník OŠR, autor gólu): „Byť vo finále je dobrý pocit. Myslím si, že sme si to zaslúžili. Hrali sme dobre, dobre zachytal náš brankár a dobre sme bránili v oslabení. Potrebujeme trochu zlepšiť presilovky. Ktokoľvek bude naším finálovým súperom, bude to výborný zápas. Budeme pripravení, ten najlepší vyhrá.



Michail Grigorenko (útočník OŠR): „Gólman je na turnaji naším najlepším hráčom. Dnes tiež predviedol kľúčové zákroky. Zápas proti Kanade by bol zaujímavý pre celý hokejový svet, no v tejto chvíli to nie je dôležité. Ideme do finále.“



Jan Kolář (obranca ČR): „Neskórovali sme, preto sme prehrali. Myslím si, že ak by sme strelili nejaký gól v prvej či druhej tretine, mohli sme vyhrať. Rusi dobre bránili, dobre chytal ich gólman. Musíme si odpočinúť a v ďalšom zápase byť hladnejší po góloch.“



Michal Birner (útočník ČR): „Ak neskórujeme, je ťažké zvíťaziť. Nepremenili sme príležitosti. Ak chcete zdolať takéhoto súpera, musíte hrať bez chýb my sme dnes chybovali. Pred duelom o bronz každý vie, čo je v hre. Ak by nám pred turnajom niekto povedal, že budeme mať prakticky dve príležitosti vybojovať medailu, brali by sme to. Myslím si, že to zvládneme je jedno, proti komu nastúpime.“

