Fantázia!!! Anastasia Kuzminová na ZOH 2018 v Pjongčangu získala zlatú medailu (aktualizované)

PJONGČANG 17. februára (WebNoviny.sk) – Anastasia Kuzminová k striebram zo stíhačky aj individuálu, na zimnej olympiáde v Pjongčangu pridala zlatú medailu v pretekoch s hromadným štartom na 12,5 km.

Druhá skončila bieloruská obhajkyňa prvenstva zo Soči 2014 Daria Domračevová, ktorá takisto absolvovala jeden trestný okruh, a tretia bola Nórka Tiril Eckhoffová s dvoma nesklopenými terčíkmi a odstupom 27,7 s.

Fialková minula štyri rany

Druhá štartujúca Slovenka Paulína Fialková obsadila so štyrmi ranami mimo 21. priečku, chýbalo jej 2:29,6 min.

Nemecká držiteľka double zo šprintu a stíhačky Laura Dahlmeierová, naposledy tretia vo štvrtkových vytrvalostných pretekoch, sa s dvoma zaváhaniami a mankom 1:47,1 musela uspokojiť so 16. priečkou, prakticky od úvodu bola mimo boja o pódium.

Kuzminová má pod piatimi kruhmi medailovú bilanciu už 3-3-0, z toho v areáli Alpensia 1-2-0. Pridala zlato k miestnym striebram zo stíhacích a vytrvalostných pretekov, v úvodnom šprinte bola vo „veternej lotérii“ na 13. pozícii. Zlato má aj z rýchlostných pretekov vo Vancouveri 2010 a Soči 2014, zbierku kompletizuje stíhačkové striebro spred ôsmich rokov z Kanady.

Vyrovnala rekord Hochschornerovcov



So šiestimi pódiovými umiestneniami je Kuzminová (uvedených 3-3-0) už osamotene na prvej priečke pred vodným slalomárom Michalom Martikánom (2-2-1) na čele slovenskej olympijskej histórie podľa počtu kovov. Dosiaľ rekordné tri zlaté bratov Pavla a Petra Hochschornerovcov takisto z divokej vody (3-0-1) vyrovnala a zároveň hneď aj tromfla celkovo bohatšou zbierkou.



Športovkyňa roka 2010 a 2014 v SR Kuzminová si pripísala svoje dvanáste medzinárodné prvenstvo, popri troch olympijských má v zbierke aj deväť vo Svetovom pohári, v ktorom aktuálne figuruje na druhej pozícii v priebežnom celkovom poradí. V pretekoch s hromadným štartom sa pred sobotou presadila raz: bolo už to 23. marca 2014 v Osle-Holmenkollene. Vo Vancouveri bola v tzv. mass-štarte 8., v Soči obsadila 26. priečku.



V tohtosezónnom SP sa konali tri mass-štarty. Kuzminová bola v Annecy-Le Grand Bornand 4., v Ruhpoldingu 23. a v Anterselve 2. napriek trom zaváhaniam na palebnej čiare. Za Domračevovou s jedným zlyhaním vtedy zaostala o 11,9 sekundy.

Domračevovej piaty cenný kov



Tridsaťjedenročná životná partnerka legendárneho nórskeho biatlonistu Oleho Einara Björndalena Domračevová, takisto ako Kuzminová mamička, zaznamenala svoj piaty kov pod piatimi kruhmi po troch zlatých zo Soči (stíhačka, vytrvalostné preteky a práve mass-štart) a bronze vo vytrvalostných pretekoch vo Vancouveri.



Bieloruska je dobyvateľkou veľkého glóbusu 2014/2015. Súťažný ročník 2015/2016 vynechala vinou mononukleózy a potom sa jej pauza natiahla z príjemnejšieho dôvodu – pre tehotenstvo. Dcérku Xeniu priviedla na svet 1. októbra 2016. Kuzminová má s manželom a zároveň trénerom Danielom synčeka Jeliseja a dcérku Oliviu.



Dvadsaťsedemročná Eckhoffová sa raduje zo svojej štvrtej olympijskej medaily. V Soči bola členkou zlatého mixcu a pridala bronz v klasickej štafete aj mass-štarte. Posledný spomenutý kov teda teraz obhájila



„Momentálne pocity sa ani nedajú opísať. Nasťa dnes nikomu nedala šancu. Od začiatku išla suverénne a čo dokázala, sa zapíše do histórie. Je to famózny výkon. Celý tím bol od začiatku na počudovanie pokojný. S blížiacim sa štartom sa začalo stupňovať napätie a neskôr sa dalo aj krájať, ale vyšlo to fantasticky. Posledná položka je veľmi náročná, na Nasťu to tiež doľahlo, ale mala už dostatočný náskok. Je to super reklama pre našu malú krajinu v podaní skvelého športovca a úžasného výkonu,“ povedal pre RTVS prezident Slovenského zväzu biatlonu (SZB) Tomáš Fusko.

Biatlon



Preteky žien na 12,5 km s hromadným štartom: 1. Anastasia Kuzminová (SR) 35:23,0 min (1), 2. Daria Domračevová (Biel.) +18,8 s (1), 3. Tiril Eckhoffová (Nór.) +27,7 (2), 4. Lisa Vittozziová (Tal.) +45,6 (2), 5. Hanna Öbergová (Švéd.) +46,5 (1), 6. Dorothea Wiererová (Tal.) +47,3 (1), 7. Nadežda Skardinová (Biel.) +47,9 (0), 8. Marte Olsbuová (Nór.) +51,6 (1), 9. Marie Dorinová-Habertová (Fr.) +57,9 (2), 10. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) +1:00,9 min (2), … 21. Paulína Fialková (SR) +2:29,6 (4)

Priebeh pretekov

štart o 20:15 miestneho času (12:15 SEČ)



Slovenky na štarte

Anastasia Kuzminová, Paulína Fialková



Kuzminová sa so štartovým číslom 4 a zo vstupného druhého radu okamžite podujala diktovať tempo. Po necelom kilometri nasledovali Herrmannová, Mäkäräinenová, Olsbuová, Wiererová a Dahlmeierová – všetky, samozrejme, v úplnom kontakte. Po 900 m Fialková uzatvárala Top 10, na méte 2 km bola trinásta. Kuzminová vtedy viedla o 1,6 s pred Herrmannovou, tretia bola Mäkäräinenová (+3,5).



Prvú streľbu v ľahu zvládla Kuzminová perfektne a mala náskok 3,5 sekundy pred svojou premožiteľkou z tzv. individuálu Öbergovou, tretia bola Wiererová. Dahlmeierová nesklopila jeden terčík a figurovala na 22. priečke, Fialková bola – tiež po jednom trestnom okruhu – o dve pozície za ňou.



Po 4,5 km bola Kuzminová na špici o 5,3 s pred Domračevovou, tretia bola Herrmannová (+8,1), ďalej Mäkäräinenová a Öbergová. Aj druhú ´ležku“ dala Kuzminová bezchybne: trpezlivo čakala na vhodné okamihy, neunáhlila sa, ´centrovala´. Mala k dobru 7,9 s na Domračevovou a 10,3 s na Öbergovú. Mimo prominentnej desiatky priebežne boli 15. Mäkäräinneová a 21. Dahlmeierová, Fialková sa nachádzala na 26. mieste (+1:47,5 min), už mala na konte tri chyby.



Na siedmom kilometri, teda 500 m pred treťou streľbou, bola Kuzminová 9,4 s pred Domračevovou. Pred priebežne treťou Herrmannovou, štvrtou Wiererovou a piatou Öbergovou viedla o takmer pol minúty. Kuzminová znova odstrieľala presvedčivo – bezchybne aj rýchlo. Navyše, dovtedajšia hlavná vyzývateľka Domračevová raz zaváhala a klesla na piaty post (+44,2). Druhá bola Wiererová o 28,2 s za Slovenkou. Nasledovali Vítková (+37,6) a Vittozziová (+41,2). Fialková dala nulu a bola 23. s mankom 2:13,6 min.



Kuzminová stále letela na lyžiach: na méte 8,4 km viedla pred Wiererovou o 37,6 s, Domračevová sa posnula na tretiu pozíciu s odstupom 47,2 s a nepatrným náskokom pred Vittozziovou (+48,8) a Vítkovou (+48,9). V medailovej hre, ale v tom okamihu nie zlatej, naplno boli aj a najmä Mäkäräinenová a Dorinová-Habertová.



Bolo jasné, že Kuzminová si môže dovoliť v záverečnej ležke aj jednu chybu a bude zlatá. Prvé štyri terčíky sklopila, pred úplne posledným sa však „zasekla“, po otáľaní nedala. Hlavné súperky však takisto neboli perfektné a Slovenka zostala vpredu o 24,7 s pred Domračevovou. Za normálnych okolností už nemohla prehrať. V boji minimálne bronz sa nachádzalo 7-8 pretekárok.



Na medzičase 10,9 km bola Kuzminová o rovných 17 sekúnd pred Domračevovou (tá teda od štvrtej streľby stiahla viac ako sedem sekúnd), na Eckhoffovú mala 30,3 s. Nasledovali Öbergová, Vittozziová, Wiererová, Olsbuová, Skardinová, Mäkäräinneová a Dorinová-Habertová. Pol kilometra pred cieľom viedla Kuzminová o 17,9 s pred Domračevovou. V koncovke si aj s vlajkou v rukách mohla vychutnať triumf.

Anastasia Kuzminová so slovenskou vlajkou v cieli pretekov s hromadným štartom na 12,5 km, v ktorých získala zlatú medailu. Pjongčang, 17. február 2018.

