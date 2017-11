Zobudili sme sa do dobrého rána, fašistická strana bola porazená, vraví politológ Mesežnikov

BRATISLAVA 5. novembra (WebNoviny.sk) – Zobudili sme sa do dobrého rána. Bola porazená fašistická strana a dôležité je aj to, že sa zmenila politická mapa Slovenska, zdôraznil pre agentúru SITA na margo sobotňajších výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov politológ Grigorij Mesežnikov.

V prípade volieb županov stredopravé strany prevalcovali stranu Smer-SD, ktorá bude mať županov len v dvoch regiónoch. Víťazstvo Jána Luntera v Banskobystrickom kraji vďaka mobilizácii prodemkraticky orientovaných voličov a vďaka jednotnému postoju všetkých prodemokratických strán zaklincovalo víťazstvo nad kotlebovskou stranou, podčiarkol ďalej Mesežnikov.

Volebná účasť bola vyššia

Volebná účasť bola vyššia ako v predchádzajúcich voľbách do orgánov samosprávnych krajov ale celkovo bola účasť dosť nízka. Zo sobotňajších volieb sa podľa politológa určite prejaví jeden trend a to väčšia akcieschopnosť pravicových strán. Podarilo sa im jednak vo všetkých krajoch vytvoriť širšie koalície, ktoré volič akceptoval a určite sa to prenesie na centrálnu úroveň politiky, myslí si Mesežnikov. Stredopravé strany získajú dodatočný impulz, ktorý ich bude posilňovať.





Zatiaľ čo slabší výsledok Smeru-SD, pokiaľ ide o županské voľby a menší zisk mandátov v zastupiteľstvách, nepomôže tejto strane k lepšiemu pocitu a je možné, že sa naštartuje trend tejto strany, ktorá bola dominantná a urobí z nej stranu s menším vplyvom, myslí si Mesežnikov. Pod výsledok Smeru sa podľa politológa podpísalo to, že táto strana je už dosť dlho pri moci a asi to spôsobilo voličskú únavu.

Mesežnikova prekvapil výsledok v Košiciach

Volebný výsledok v Bratislave jednoznačne ukázal, že tento región je stredopravo orientovaný. Podpora sa tu rozložila spôsobom, ktorý nemusel byť očakávaný, keďže boli traja-štyria silní kandidáti. Aj keď v prieskumoch bol Milan Ftáčnik lídrom, ukázalo sa, že stredopravý volič bol viac mobilizovaní než ľavicový, dodal.

Mesežnikova prekvapil výsledok v Košiciach, kde tesne vyhral Rastislav Trnka (OĽANO, SaS, KDH, NOVA, ŠANCA) nad kandidátom Smeru Richardom Rašim. V ostatných krajoch tiež prieskumy favorizovali kandidátov Smeru ale bolo to pred tromi týždňami. Volebné moratórium na zverejňovanie prieskumov neumožnilo zachytiť pohyby pred voľbami, uviedol ďalej Mesežnikov. Práve Smer, ktorý dosiahol zákaz zverejňovania prieskumov, sám na to doplatil, dodal.

