Zneužívanie agrodotácií má len obetného baránka, Vidiecka platforma žiada potrestať vinníkov

BRATISLAVA 29. marca (WebNoviny.sk) - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) a jeho zamestnanci sa stali v kauze možného zneužívania agrodotácií obetným baránkom, tvrdí Vidiecka platforma.

Uviedla to v reakcii na stredajšie odvolanie pracovníkov VÚPOP ministerkou pôdohospodárstva Gabrielou Matečnou. Platforma tiež upozornila na fakt, že nepadol ani náznak zodpovednosti na zamestnancov Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), a to aj napriek tomu, že PPA je finálnou inštitúciou, ktorá preveruje dáta z VÚPOP a preberá za ne zodpovednosť. Vidiecka platforma zároveň vyzvala ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú, aby potrestala skutočných vinníkov.

Pomerne jednoduché riešenie problému

Prípad ktorý zverejnil reportér Andrej Bán, podľa Vidieckej platformy dokumentuje "ozrutnosť podvodov" ako aj nekonanie príslušných orgánov a orgánov činných v trestnom konaní. „Už roky poľnohospodári zo všetkých regiónov Slovenska upozorňujú vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), ako aj Pôdohospodársku platobnú agentúru na to, aké sa v rámci pôdohospodárstva na Slovensku dejú podvody. Bolo to formou ústnych výpovedí, ale aj upozornení prostredníctvom listov, ktorými sa poľnohospodári obracali na MPRV SR a ďalšie kompetentné orgány so žiadosťou o pomoc,“ konštatovala v tlačovej správe Vidiecka platforma.



Tá ďalej uviedla, že by chcela ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú upozorniť a vyzvať, aby potrestala skutočných vinníkov kauzy a nastavila pravidlá tak, aby k prípadom nezákonného čerpania priamych platieb v budúcnosti nemohlo dôjsť. Riešenie je podľa Vidieckej platformy pritom pomerne jednoduché a spočíva v urýchlenom zavedení evidencie nájomných zmlúv. "Chceme ministerku pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vyzvať, aby reagovala na všetky podozrenia, na ktoré vo svojom článku upozornil Andrej Bán, ako je priame ohrozovanie poľnohospodárov a nečinnosť orgánov v nečinnom konaní, podvody s dotáciami a pôdou, ako aj podozrenia, ktoré jej opakovane a dlhodobo adresuje poľnohospodárska obec a informácie týkajúce sa čerpania 68 miliónov eur talianskou mafiou. Odporúčame zároveň MPRV SR obrátiť sa na ministerstvo spravodlivosti so žiadosťou o štatistiky o tom, koľko prípadov a sporov v oblasti pozemkového práva eviduje," dodala Vidiecka platforma.

Matečná deklarovala razantné kroky

Podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná v stredu na tlačovej konferencii v reakcii na článok novinára Andreja Bána deklarovala razantné kroky. Odvolala pracovníkov Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) z dôvodu vyvodenia zodpovednosti kvôli chybe, ktorej sa mali dopustiť pri digitalizácii. Zároveň riaditeľ PPA Juraj Kožuch podal trestné oznámenie pre podozrenie zo subvenčného podvodu a spolu s ministerkou oznámil posilnenie kontrol v dotačných systémoch.

Vidiecka platforma má aktuálne 27 členských organizácií a 900 individuálnych členov. Je druhou najväčšou poľnohospodárskou samosprávou na Slovensku, ktorej členmi sú aj poprední odborníci v oblasti poľnohospodárstva. Vidiecka platforma ponúka svojim členom starostlivosť a poradenstvo v rôznych oblastiach podnikania na pôde.

