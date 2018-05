Zmeny v predstavenstve a dozornej rade poisťovne KOOPERATIVA

BRATISLAVA 3. mája 2018 (WBN/PR) - Martin Diviš, MBA.

Zmeny vo vedení poisťovne zhodnotil Ing. Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA: „Trvalý úspech Vienna Insurance Group na Slovensku je úzko spojený s vedúcimi kvalitami a znalosťami členov predstavenstva. Preto vítam v našich radoch nové tváre a verím, že dokážu pomôcť posilniť pozíciu poisťovne KOOPERATIVA, ako jedného z najväčších hráčov na poisťovníckom trhu.“

Dozornú radu z dôvodu intenzívnych príprav na integráciu spoločností v Českej republike opúšťa Ing. Martin Diviš, MBA, ktorého nahrádza Dkfm. Hans Raumauf. Novým členom Dozornej rady poisťovne sa aj v súvislosti s posilnením spolupráce v oblasti bankopoistenia stal Mgr. Ing. Zdeněk Románek, MBA, člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne a.s..

Novým členom predstavenstva sa stáva Mag. iur. Patrick Skyba, ktorý vyštudoval Právnickú fakultu Viedenskej univerzity, pričom v poisťovníctve pracuje už 17 rokov, z toho viac než 10 rokov na Slovensku. Patrick Skyba bol v období rokov 2002 – 2007 predseda predstavenstva Wiener Städtische Osiguranje v Srbsku. Od 1. júla sa stal členom predstavenstva Komunálnej poisťovne. V rokoch 2008 – 2009 zastával pozíciu člena rozšíreného vedenia poisťovne KOOPERATIVA. Skúsenosti s členstvom v dozornej rade, prezídiu či správnej rade získal tiež v spoločnostiach ako Slovexperta, s.r.o., Slovenská asociácia poisťovní, Slovenská kancelária poisťovateľov, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Bratislava či GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. Oblasť zodpovednosti Mag. iur. Patricka Skybu sú Úseky neživotného poistenia a Zaistenia.

Predstavenstvo dopĺňa aj Mgr. Blanka Hatalová, ktorá je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V poisťovníckom sektore pritom pracuje už 18 rokov. Blanka Hatalová pracovala v období rokov 1999 – 2011 v poisťovni Generali, kde zastávala viaceré pozície v oblasti poistenia osôb, ako aj miesto riaditeľky odboru správy poistenia osôb. Od roku 2011 pracuje pre skupinu Vienna Insurance Group ako členka predstavenstva a riaditeľka úseku poistenia osôb v Komunálnej poisťovni a zároveň ako riaditeľka úseku poistenia osôb v poisťovni KOOPERATIVA v rokoch 2011 – 2016. Okrem iného zodpovedá za oblasť životného poistenia a likvidáciu poistných udalostí v tejto oblasti.

Pozíciu námestníka generálneho riaditeľa zároveň prepúšťa Kurt Ebner novému nástupcovi, ktorým sa, po jeho odchode do dôchodku, stáva Dr. Franz Kosyna. Ďalšou významnou zmenou v predstavenstve poisťovne KOOPERATIVA je prechod RNDr. Milana Fleischhackera do predstavenstva spoločnosti Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.

Predstavenstvo spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group od 1.mája 2018 pôsobí v nasledovnom zložení:

Ing Vladimír BAKEŠ (predseda predstavenstva a generálny riaditeľ)

Dr. Franz KOSYNA (člen predstavenstva, námestník generálneho riaditeľa)

Ing. Vladimír CHALUPKA (člen predstavenstva)

Mgr. Zdeno GOSSÁNYI (člen predstavenstva)

Ing. Viera KUBAŠOVÁ (členka predstavenstva)

Mag. iur. Patrick SKYBA (člen predstavenstva)

Mgr. Blanka HATALOVÁ (členka predstavenstva)





Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.