Zmena zimného času na letný sa dotkne 6 vlakov

BRATISLAVA - Národný dopravca, Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) si dovoľuje upozorniť cestujúcich, že v nedeľu 25. marca 2018 prichádza v skorých ranných hodinách k zmene zimného času na letný.

O druhej hodine stredoeurópskeho času (02:00 SEČ) sa ručičky na hodinkách Slovákov posunú na tretiu hodinu letného času (03:00 LČ).

Zmena času ovplyvní jazdu 6 vlakov, ktoré prídu do konečnej stanice o hodinu „neskôr“, reálne však bude čas jazdy zodpovedať času uvedenom v cestovnom poriadku.

Dotknuté vlaky:





R 17614 Zemplín (Humenné 21:54 – Bratislava hl. st. 06:03) príde zmeškaný do 60 minút



R 615 Zemplín (Bratislava hl. st. 23:43 – Humenné 07:50) príde zmeškaný do 60 minút



EN 442 Slovakia (Humenné 19:46 – Praha hl. n. 08:21) príde cez pohraničný priechod Čadca smerom do Česka zmeškaný do 60 minút



EN 443 Slovakia (Praha hl. n. 22:19 – Košice príchod 08:25, odchod 09:01 – Humenné 10:33) príde z Česka do Košíc zmeškaný do 60 minút, do Humenného do 30 minút



EN 476 Metropol (Budapest-Keleti pu. 20:25 – Praha hl. n. 06:04) pôjde cez slovenské územie (Štúrovo – Nové Zámky – Bratislava hl. st. – Kúty) podľa cestovného poriadku, do Prahy príde zmeškaný do 60 minút



EN 477 Metropol (Praha hl. n. 23:57 – Budapest-Keleti pu. 08:35) pôjde cez slovenské územie (Kúty – Bratislava hl. st. – Nové Zámky – Štúrovo) približne so 60-minútovým meškaním.





K zmene časov dochádza vždy dvakrát ročne – koncom marca sa hodiny posúvajú o hodinu dopredu a koncom októbra zasa o hodinu dozadu. K negatívam striedania časov patrí narúšanie ľudského biorytmu, naopak výhodou by malo byť efektívnejšie využívanie denného svetla. Na Slovensku dochádza k pravidelnému každoročnému striedaniu časov od roku 1979.

Aké bude počasie na jar 2018 a kedy sa začne výraznejšie otepľovať?

Pozrite si náš nový Magazín !

Mloky odhalili tajomstvá ich zázračných regeneračných schopností ukrytých v DNA